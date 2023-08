Le PDG d’Ola Electric présente son nouvel employé « Bijlee » et gagne des cœurs en ligne

Le fondateur et PDG d’Ola, Bhavish Aggarwal, a partagé une annonce réconfortante sur son compte Twitter. M. Aggarwal a présenté le nouvel employé de l’entreprise, Bijlee, un chien dont le nom se traduit par « électricité » en anglais.

M. Aggarwal a partagé une photo du chien et sa carte d’identité officielle Ola Electric, la publication Twitter est devenue virale sur Internet. Le code d’employé de Bijlee sur la carte d’identité est « 440 V », une référence apparente à la tension standard des systèmes électriques. La carte mentionne également le groupe sanguin du chien comme «patte + ve», jouant sur le mot «positif» et faisant référence à ses pattes.

Si nécessaire, les collègues humains peuvent entrer en contact avec Bijlee sur « Slack », la plate-forme de messagerie instantanée et la société a répertorié le contact d’urgence de Bijlee comme bureau de BA, ce qui correspond probablement aux initiales de Bhavish Aggarwal.

L’adresse sur la carte d’identité est celle du bureau d’Ola Electric sur Hosur Road, ce qui indique que Bijlee fait partie du lieu de travail de Koramangala.

La légende du message disait : « Nouveau collègue maintenant officiellement ! »

Voir le message ici :

Nouveau collègue maintenant officiellement! pic.twitter.com/dFtGMsOFVX — Bhavish Aggarwal (@bhash) 30 juillet 2023

Depuis sa publication, la publication a recueilli plus de 142 000 likes et une multitude de commentaires.

Un utilisateur a écrit : « Bijlee a réussi ».

« Comme le nom. Comme Bolt du film », a écrit un autre utilisateur sur Twitter.

« C’est le monde de Bijlee, nous vivons tous dedans », a commenté le troisième utilisateur.

Ce n’est pas la première fois que le patron d’Ola montre des chiens sur son lieu de travail. Plus tôt, M. Aggarwal a tweeté une photo donnant un aperçu de ce dont il a été témoin à son bureau le matin. Sur la photo, on peut voir trois chiens dormir et se détendre sur des canapés à l’intérieur du bureau d’Ola. « Les matins au bureau », disait la légende.