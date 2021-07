Le PDG d’Okta, Todd McKinnon, a combattu l’épuisement professionnel des employés en demandant des plans de vacances

Todd McKinnon, PDG et co-fondateur d’Okta Inc., prend la parole lors de la conférence BoxWorks 2019 au Moscone Center de San Francisco, Californie, États-Unis, le jeudi 3 octobre 2019. Michael Court | Bloomberg | Getty Images

En tant que PDG d’une société de logiciels à forte croissance à San Francisco qui emploie 3 500 personnes et a récemment conclu une acquisition de 6,5 milliards de dollars, le cofondateur d’Okta, Todd McKinnon, a de quoi s’inquiéter. Mais peu de choses le concernent aujourd’hui autant que l’épuisement professionnel des employés. Alors que l’entreprise autorise des vacances illimitées, McKinnon sait à quel point il peut être difficile pour les gens de faire des plans sans culpabilité pour s’évader et cesser de s’inquiéter des mises à jour et des livrables des produits pendant quelques jours. C’est particulièrement vrai dans la Bay Area, où les journées de 16 heures et les week-ends de travail sont souvent le statu quo. Ainsi, lors d’une récente réunion à tous, il a parlé aux employés d’Okta de ses projets de prochaines vacances en famille à Napa afin d’essayer de soulager la pression et de leur rappeler l’importance de se déconnecter. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite demandé à tout le monde de lui envoyer un e-mail avec leurs arrangements à venir, en fournissant autant de détails qu’ils le souhaitaient. « J’ai reçu beaucoup d’e-mails », a déclaré McKinnon lors d’une interview fin juin avant de quitter la ville et de débrancher. À l’époque, il avait reçu environ 950 messages d’employés et en avait reçu environ 300. « Ils continuent de s’infiltrer », a-t-il déclaré. McKinnon a lu quelques extraits des notes dans sa boîte de réception. Un employé allait à Maui et attendait avec impatience le bar Mai Tai. Un autre prévoyait de faire le tour de l’Europe. D’autres ne font que rattraper le temps perdu à cause de la pandémie. « C’est beaucoup de, ‘Je vais voir ma famille, je n’ai pas vu mes parents depuis un an' », a-t-il déclaré. Dans l’industrie de la technologie et dans le monde du bureau en général, le stress du coronavirus et 16 mois de travail à distance forcé se sont ajoutés aux luttes existantes pour l’équilibre travail-vie personnelle. Avec la fermeture des enfants de l’école Zoom et des ligues sportives, les parents ont dû garder leurs enfants engagés tout en essayant de rester productifs. Les jeunes travailleurs urbains ont été enfermés dans de petits appartements avec peu de débouchés sociaux.

Pendant ce temps, Okta et de nombreuses autres sociétés de logiciels cloud avaient soudainement plus de travail à faire. Alors que les employés des entreprises clientes d’Okta se dispersaient, ils avaient besoin de meilleurs outils de collaboration, de communication et de sécurité, et la demande montait en flèche. Le logiciel de gestion des identités d’Okta aide les entreprises à déployer des applications en toute sécurité et à gérer leur utilisation. En mars, Okta a accepté d’acheter le service d’identité Auth0 pour 6,5 milliards de dollars, sa plus grosse acquisition de loin, et l’une des plus importantes transactions technologiques de cette année. « Les acquisitions sont de grands changements », a déclaré McKinnon. Il a ajouté que la société a embauché un certain nombre de nouveaux hauts dirigeants, dont un responsable des partenaires mondiaux et un nouveau directeur financier. « Ils font la promotion des gens et attirent de nouvelles personnes », a déclaré McKinnon.

Modélisation du comportement