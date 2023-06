Commentez cette histoire Commentaire

Alors que le submersible Titan d’OceanGate était sur le point d’être baptisé il y a cinq ans, le PDG Stockton Rush a déclaré que la capacité du navire à éventuellement explorer l’épave du Titanic était un moment décisif dans l’exploration océanique. « Ce sera l’un des grands moments des submersibles dans la mesure où cette technologie est ce dont nous avons besoin pour explorer la profondeur de l’océan », a déclaré Rush au Baptême d’avril 2018 à Everett, Wash.

Des images du baptême ont attiré l’attention ces derniers jours, après la disparition du Titan dimanche lors d’une expédition en direction de l’épave du Titanic. Rush est l’une des cinq personnes à bord.

Dans la vidéo de 2018, Rush a déclaré que le navire de sa société serait en mesure d’explorer 98% des océans de la planète. Il a crédité les actionnaires privés qui ont levé des fonds, affirmant qu’ils étaient la force motrice de son exploration océanique au lieu des agences gouvernementales.

« L’époque du financement gouvernemental est révolue », a-t-il déclaré. « Il faut vraiment que ce soit une entreprise privée, tout comme l’exploration l’était au tournant du siècle dernier, où des personnes ayant des moyens rendent l’exploration possible. »

Jeudi, la Garde côtière annoncé qu’un champ de débris a été découvert dans la zone de recherche par un véhicule télécommandé (ROV) près du Titanic.

« Des experts au sein du commandement unifié évaluent les informations », a tweeté la Garde côtière.

Le contre-amiral John Mauger, qui dirige la recherche du submersible manquant par la Garde côtière et l’Aviation royale du Canada, a déclaré L’émission « Aujourd’hui » de NBC que la recherche se poursuivra de plein fouet jeudi car « la volonté de vivre des gens doit vraiment être prise en compte ».

Dans les jours qui ont suivi la disparition du submersible, OceanGate et Rush, 61 ans, ont été confrontés à des questions concernant la sécurité des plongées au fond de l’océan. Un procès intenté en 2018 par un ancien employé a affirmé que l’entreprise n’avait pas fait assez pour résoudre «les problèmes de contrôle de la qualité et de sécurité liés au Titan». Le procès a finalement été réglé.

Des experts en réglementation maritime ont également déclaré qu’OceanGate opérait dans une zone grise légale en utilisant un submersible de fabrication américaine, qui n’avait pas reçu de certification standard de l’industrie, pour plonger dans les eaux internationales après le lancement depuis un navire canadien.

Les propres mots de Rush ont également été examinés cette semaine. Il a déclaré l’année dernière que sa plus grande peur était d’être dans un submersible lors d’une des expéditions de son entreprise explorant l’épave du Titanic et de faire face à « des choses qui m’empêcheront de remonter à la surface ». Dans le même entretien avec Nouvelles de la SCBRush, le co-fondateur de la société privée de recherche et de tourisme qui a mené plus d’une douzaine de plongées sous-marines expéditions depuis 2010, a déclaré que même si les mesures de sécurité appropriées étaient prises par OceanGate, « il y a une limite » à ses préoccupations en matière de sécurité.

« Je veux dire, si vous voulez juste être en sécurité, ne sortez pas du lit », a-t-il dit.

La poussée d’OceanGate pour les submersibles habités a commencé vers 2013, lorsque l’entreprise annoncé le lancement du projet Cyclops, une collaboration avec le laboratoire de physique appliquée de l’Université de Washington. En 2017, Rush, qui a déclaré plus tard à CBS qu’il « voulait être en quelque sorte le capitaine Kirk » de l’exploration océanique, a annoncé qu’OceanGate proposerait des expéditions d’une semaine sur le submersible de son entreprise alors qu’il se rendait jusqu’à l’épave du Titanic. L’entreprise a fait la promotion de l’initiative, qui coûtait alors plus de 100 000 dollars par personne, en tant que « première étude submersible habitée de l’épave la plus célèbre du monde depuis 2005 ».

« Depuis son naufrage il y a 105 ans, moins de 200 personnes ont déjà visité l’épave, bien moins que celles qui ont volé dans l’espace ou escaladé le mont Everest, c’est donc une opportunité incroyable d’explorer l’un des sites les plus rarement vus et les plus vénérés de la planète. », a écrit Rush dans un 2017 communiqué de presse.

Lorsque le moment est venu d’accueillir officiellement le submersible Titan, Rush s’est tourné vers Tony Nissen, directeur de l’ingénierie d’OceanGate, lors de la cérémonie dans l’État de Washington. Naturellement, il lui a demandé de baptiser le Titan en fracassant une bouteille contre lui.

« Et avec cela, je baptise Titan », a déclaré Nissen, brisant la bouteille pour le plus grand plaisir des quelque 20 personnes qui criaient et hurlaient.