Le PDG dit que plus d’investissements dans les systèmes d’eau sont nécessaires

« Nous sommes très en retard en termes de montant d’investissement dont nous avons besoin pour amener nos systèmes d’eau industriels, nos systèmes (agricoles) et nos systèmes résidentiels là où ils doivent être », a déclaré John Streur, directeur général de Calvert Research. et le management.

Selon un rapport de 2021 de l’Unicef, 1,42 milliard de personnes vivent dans des zones de vulnérabilité hydrique élevée ou extrêmement élevée.

« Dans de nombreux cas, nous n’avons même pas construit les infrastructures d’approvisionnement en eau nécessaires pour donner accès à de l’eau potable et à des systèmes d’assainissement pour les centres de population », a déclaré Streur.

Il a discuté des moyens par lesquels les investisseurs peuvent investir dans le segment de l’eau, notamment en investissant dans des entreprises qui développent des technologies de filtration ou des entreprises qui utilisent beaucoup d’eau et sont efficaces dans leurs efforts de conservation.

Calvert Research and Management détient des actions dans la fonderie de puces taïwanaise Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) car elle utilise efficacement l’eau, a-t-il ajouté.

TSMC est considéré comme un leader dans la gestion de l’eau, a déclaré Streur, soulignant que dans la meilleure installation de l’entreprise, l’eau circule sept fois avant d’être éliminée.

« Nous et l’industrie sommes très conscients du fait que l’eau est un intrant essentiel, (et) elle est souvent en quantité plus courte qu’ils ne le souhaiteraient », a déclaré Streur. Taiwan est aux prises avec sa pire sécheresse depuis plus de 50 ans.

Les usines de fabrication de semi-conducteurs nécessitent d’énormes quantités d’eau chaque jour, mais sont devenues plus efficaces dans leur utilisation de la ressource, a-t-il déclaré.