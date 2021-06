Le PDG d’Invitation Homes dit qu’il ne s’inquiète pas d’une bulle immobilière

Vendredi, le PDG d’Invitation Homes, Dallas Tanner, a déclaré à CNBC que le marché immobilier américain restait « sain », minimisant les inquiétudes selon lesquelles la forte hausse des prix pendant la pandémie de Covid crée des conditions de type bulle.

Dans une interview sur « Squawk on the Street », Tanner a déclaré que la dynamique de l’offre et de la demande qui a contribué aux conditions fébriles du marché ne devrait pas « changer radicalement du jour au lendemain ».

Ce fait, combiné aux normes de prêt hypothécaire plus strictes instituées après le krach de 2008, amène Tanner à croire que le marché du logement est en bonne forme. En conséquence, a-t-il dit, il n’est pas préoccupé par l’acquisition de nouvelles propriétés pour son entreprise basée au Texas, qui loue des maisons unifamiliales,

« Je m’attendrais à ce que les prix des maisons restent relativement stables, voire continuent de croître en valeur pour les propriétaires du pays, mais nous trouverons nos moyens de choisir nos emplacements, que ce soit grâce à nos partenariats avec les constructeurs ou à notre capacité à acheter une pièce. « , a déclaré Tanner. « Nous considérons l’environnement de logement dans l’ensemble comme extrêmement sain. »

Le marché du logement a été l’un des éléments les plus forts de l’économie américaine pendant la pandémie de coronavirus, bien qu’il y ait certaines indications qu’il s’est quelque peu refroidi récemment.

« Au cours des deux dernières semaines, le logement a été chaud au lieu de flamber, et c’est probablement bon pour le marché », a déclaré le PDG de Redfin, Glenn Kelman, à CNBC la semaine dernière.

Mais en regardant plus loin, Tanner a déclaré que les conditions fondamentales sont favorables. Les tendances démographiques, en particulier, sont puissantes en ce moment, a-t-il déclaré.

« Vous avez cette vague de millennials qui arrive », avec des dizaines de millions de personnes à la recherche d’un logement, a déclaré Tanner. « Alors, alors que vous commencez à y penser, verrions-nous une diminution de l’achat ou de la location de maisons? Nous ne le voyons tout simplement pas. »

En fait, Tanner a déclaré qu’il fallait davantage de « logements abordables et de qualité » dans toutes les catégories disponibles aux États-Unis. Il a noté que le nombre de maisons unifamiliales construites chaque année – environ 1,5 million d’unités — est similaire aux niveaux de la fin des années 1990.

« Que ce soit en fief simple et que quelqu’un veuille acheter, un produit à louer comme celui que nous proposons ou même certains de ces programmes auxiliaires qui sont censés profiter au consommateur et lui offrir un choix de qualité tout au long de son parcours, je pense qu’il y a en fait un appétit pour tous de ce produit aujourd’hui aux États-Unis », a-t-il déclaré.