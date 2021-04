Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré lundi qu’il espérait que les entreprises américaines fabriqueraient un tiers des micropuces à semi-conducteurs aux États-Unis, contre environ 12% aujourd’hui.

« Je pense que notre objectif devrait être qu’un tiers de l’offre de semi-conducteurs devrait être de retour sur le sol américain par des sociétés américaines », a déclaré Gelsinger sur « TechCheck » de CNBC.

Gelsinger s’exprimait avant une réunion virtuelle tenue lundi par la Maison Blanche pour discuter de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a grondé les industries de la fabrication automobile à l’électronique.

Le sommet intervient alors que l’administration Biden a attiré l’attention sur l’emplacement de la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs. Les principales usines qui fabriquent des puces sont basées à Taiwan et en Corée, et les responsables du gouvernement américain ont fait pression pour augmenter la fabrication sur le sol américain pour des industries comme la défense, ainsi que pour se protéger contre d’éventuels événements géopolitiques qui pourraient couper l’approvisionnement en puces aux États-Unis.

Plus tôt cette année, Intel a annoncé qu’il investirait 20 milliards de dollars dans de nouvelles usines de semi-conducteurs, appelées fabs, en Arizona. Il a également déclaré qu’il prévoyait de devenir une fonderie ou une entreprise qui fabrique des puces d’autres entreprises pour eux.

Les entreprises participant au sommet de lundi comprennent Alphabet, la société mère de Google, Ford et AT&T, en plus d’Intel.

Participent également au sommet le Taïwan TSMC et le sud-coréen Samsung, qui sont les deux plus grandes fonderies et contrôlent plus de 70% de ce marché. TSMC fabrique des puces pour des entreprises comme Apple et Amazon, et détient 54% du marché de la fonderie, selon une estimation de Trendforce.

Lundi, Gelsinger a souligné que si la fabrication sur le sol américain était importante, il estime également que les entreprises américaines devraient détenir la propriété intellectuelle qui rend possible la fabrication avancée de micropuces. « Nous voulons avoir la R&D, la recherche, la propriété de la technologie, pas seulement la fabrication par des entreprises américaines sur le sol américain », a déclaré Gelsinger.

« Ce n’est pas seulement la fabrication, c’est le contrôle et l’influence sur le contrôle total et les technologies qui le sous-tendent », a déclaré Gelsinger.

L’administration Biden a soutenu 50 milliards de dollars de fonds pour l’industrie américaine des semi-conducteurs via sa proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars. En février, la Maison Blanche a également ordonné un examen des chaînes d’approvisionnement américaines pour plusieurs produits de base, y compris les semi-conducteurs. Le projet de loi sur la défense de 2021 comprenait la Loi sur les puces, qui appelait à des incitations fédérales pour la fabrication de semi-conducteurs, mais ne fournissait pas de financement.