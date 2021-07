Le PDG d’Imax déclare que la hausse des actions du partenaire AMC a également aidé son entreprise

La flambée du cours des actions d’AMC Entertainment a été bénéfique pour les affaires d’Imax, a déclaré lundi le PDG d’Imax, Richard Gelfond.

« AMC est notre partenaire, pas notre concurrent », a déclaré Gelfond sur « Squawk Box » de CNBC. « Je pense que leur évaluation est motivée par leur base de fans et leur base de fans aime Adam Aron, et ils adorent l’actif et ils ont poussé ce stock vers des fourchettes d’évaluation plus élevées – et, vous savez, c’est bon pour lui. Nous avons été un bénéficiaire de cela, car ils sont notre partenaire. Ils déploient de nombreux écrans à l’avenir et leur liquidité est bonne pour nous. «

Imax, avec opérations à travers 84 pays et territoires, a un « modèle de type actif » sans accords immobiliers ni dette nette, ce qui en fait un « type d’entreprise totalement différent » d’AMC, a déclaré Gelfond.

Les actions d’AMC ont grimpé d’environ 2 000% cette année dans une frénésie principalement due aux commerçants de détail obsédés par les actions. AMC a levé de nouveaux capitaux au cours de la flambée, notamment des ventes d’actions en juin de 230,5 millions de dollars à Mudrick Capital Management et 587,4 millions de dollars dans le cadre d’une offre d’actions supplémentaire.

La chaîne de cinémas a annoncé au début de la semaine dernière qu’elle ne chercherait pas à émettre plus d’actions après l’avis de ses actionnaires. Cela a incité Loop Capital Markets à dire que les investisseurs commettent une » énorme erreur « , car les actionnaires ne sont généralement pas favorables à davantage d’offres d’actions, car davantage d’actions peuvent diluer la valeur des avoirs actuels.

Les commentaires de Gelfond sont intervenus après une sortie en salles record à l’ère de la pandémie de Covid de « Black Widow » de Marvel, qui a remporté 80 millions de dollars au box-office national lors de ses débuts en 4 100 cinémas. Environ 81% des théâtres étaient ouverts au public tout au long du week-end, selon les données de Comscore.

La sortie nationale a dépassé les ventes de billets de « F9 » d’Universal qui a reçu 70 millions de dollars lors de son lancement au box-office le mois dernier, qui avait remplacé les revenus de « A Quiet Place Part II ».

« Black Widow » a récolté 78 millions de dollars de ventes de billets internationaux, en dehors de l’Amérique du Nord.

« C’est un très bon modèle prévisible », a déclaré Gelfond. « J’ai toujours dit que ce ne serait pas un interrupteur. Ce ne sera pas un jour que nous reviendrons à la normale. C’est plutôt un robinet. De mon point de vue, il semble que le robinet fonctionne très bien. »

Imax a gagné 12 millions de dollars dans le monde, y compris en Amérique du Nord, sur « Black Widow » au cours du week-end. Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le film à succès « a battu des records de l’ère pandémique pour Imax à tous les niveaux. »

Walt Disney a également déclaré plus de 60 millions de dollars de ventes mondiales pour « Black Widow » via Disney + Premier Access, marquant la première fois que Disney a déclaré des revenus de streaming simultanés. Cependant, le prochain film Marvel de Disney « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » ne devrait sortir qu’en salles.

Pour l’avenir, Gelfond pense que l’industrie du théâtre se consolidera davantage autour de films comme « Black Widow », avec des films de niveau intermédiaire et plus petits diffusés uniquement en streaming.

« Je pense que le mélange dans les multiplexes changera en termes de type de films, mais les superproductions vont stimuler l’activité des multiplexes, et certainement l’activité d’Imax », a déclaré Gelfond.

Correction : le prochain film Marvel de Disney est « Shang-Chi et la légende des dix anneaux ». Une version antérieure a mal interprété le titre.