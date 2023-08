Le PDG d’IBM déclare que l’IA aura d’abord un impact sur les emplois de cols blancs

IBM a été l’un des premiers acteurs de l’IA, investissant et développant sa propre plate-forme bien avant le battage médiatique de ChatGPT. De 2004 à 2011, IBM a travaillé sur un supercalculateur appelé Watson. Cette stratégie s’est accompagnée d’un abandon du matériel informatique, en particulier après la vente de sa division d’ordinateurs personnels à Lenovo en 2005.

Il a ajouté qu’il y a « une désinflation de la démographie » conduisant à une diminution de la taille de la population en âge de travailler. « Vous devez donc gagner en productivité, sinon la qualité de vie va chuter. Et l’IA, je pense, est la seule réponse que nous ayons obtenue. »

Il a déclaré à « Squawk Box Asia » de CNBC que l’IA générative et les grands modèles de langage ont le potentiel de « rendre chaque processus d’entreprise plus productif ».

« Donc, ce que j’ai dit, c’est que nous n’allons pas combler ces [white-collar] rôles pour les cinq prochaines années. Mais vous obtenez du travail numérique ou des robots IA, augmentant et travaillant aux côtés de leurs collègues humains qui font ce travail. C’est donc là que les 7 800 [number] vient », a déclaré Krishna à Martin Soong de CNBC.

IBM et ses filiales en propriété exclusive emploient 288 300 employés dans plus de 175 pays, a déclaré la société dans son rapport annuel 2022 .

Ce même mois, Bloomberg a rapporté que IBM prévoit de suspendre ses embauches pour les rôles qu’il pense pouvoir être remplacés par l’IA. Cela représente environ 7 800 emplois dans des départements tels que les ressources humaines qui pourraient être créés avec l’IA et l’automatisation, a déclaré Krishna à l’époque. En janvier, CNBC a confirmé qu’IBM prévoyait de supprimer environ 3 900 emplois.

En mai, IBM a annoncé WatsonX, un outil de création d’IA qui permet aux clients de créer, de former et de déployer des modèles d’apprentissage automatique. Cela s’est produit environ 15 mois après qu’IBM a vendu son unité de données et d’analyse Watson Health après des années de non-rentabilité.

« Il ne s’agit absolument pas de déplacement – il augmente. Plus nous avons de main-d’œuvre, surtout si elle n’est pas du tout basée sur l’homme, plus nous pouvons créer plus de PIB. Nous devrions tous nous sentir mieux à ce sujet », a déclaré Krishna.

Dans une interview avec CNBC en mai, Krishna a déclaré que l’IA créera plus d’emplois qu’elle n’en remplacera.

Le vice-Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a fait un commentaire similaire en juin, affirmant que bien que l’IA puisse perturber le marché du travail, elle ne tuera pas complètement les emplois. Il a ajouté que la technologie pourrait même rendre les humains plus productifs et créer plus d’emplois.