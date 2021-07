Le PDG d’Honor confirme le SD 888+ pour la série Magic3, parle de photographie

Dans un Global CEO Tech Talk, le patron de Honor, George Zhao, a révélé plusieurs caractéristiques clés de la prochaine série Honor Magic3. Et le plus important est peut-être que le vanilla Magic3 et le Magic3 Pro fonctionneront tous deux sur le Snapdragon 888+.

De plus, le PDG dit que le mot « magie » dans le nom a plus d’un sens. Tout d’abord, les caméras sont optimisées pour capturer les teintes dorées et rosées les plus précises du ciel pendant ce qu’on appelle la « Golden Hour », également connue sous le nom de « Magic Hour ». Cela explique probablement aussi le teaser inspiré du coucher du soleil pour le téléphone.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, l’heure dorée survient environ 15 à 20 minutes avant le coucher du soleil ou lorsque le soleil se situe entre -6° et -4° sous l’horizon. On pense que c’est le moment idéal de la journée pour prendre des photos.

En plus de la teinte or rose à l’horizon, le reste du ciel s’illumine en bleu foncé, d’où les noms des deux couleurs que la série Magic3 offrirait – Blue Hour et Golden Hour.

