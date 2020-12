Après que Huawei a vendu Honor à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., il a été clairement établi que cela n’affecterait pas la direction de la marque et la vision globale de ses futurs produits. Même le PDG et le cadre supérieur sont restés les mêmes.

Cependant, certaines procédures administratives doivent être prises en compte avant que Honor ne devienne enfin une marque indépendante et lorsque cela se produit, George Zhao, le PDG de la société, promet le lancement immédiat d’un téléphone. Il remercie également tous les fans de la marque dans une lettre ouverte.

Il est probablement prudent de supposer que George Zhao parle de la série Honor V40 étant donné les fuites des téléphones au cours des deux dernières semaines. Et selon ces rapports, la famille V40 est censée arriver en janvier 2021.

