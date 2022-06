Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, veut augmenter le prix du carbone

Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, aimerait que le gouvernement américain aide à encourager certaines des innovations en matière d’énergie propre que son entreprise développe, comme les biocarburants et la capture directe du dioxyde de carbone dans l’air.

Dans une interview avec David Faber de CNBC, le dirigeant de l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde a déclaré que la capture directe de l’air, ou le processus d’extraction du carbone de l’atmosphère, est dans son esprit “le Saint Graal”. Il a poursuivi: “Si vous pouvez surmonter certains de ces obstacles technologiques, réduire vos coûts, vous disposez alors d’une technologie qui peut résoudre ce problème de manière très rentable.” La société estime que le marché du captage et du stockage du dioxyde de carbone vaudra 4 billions de dollars d’ici 2050.

Il existe un prix actuel sur la séquestration du dioxyde de carbone répertorié dans le code fiscal de l’IRS et connu sous le nom de crédit d’impôt 45Q, mais il plafonne à 50 $ par tonne capturée et stockée. Exxon Mobil préférerait un prix d’au moins 100 dollars la tonne.

Woods a reconnu qu’un prix du carbone plus élevé pourrait être une réalisation politique difficile et a suggéré que des politiques axées sur des secteurs de marché spécifiques pourraient être un bon début.

Proposer une taxe sur le carbone a été un sujet de controverse pour Exxon Mobil. Keith McCoyun ancien lobbyiste d’Exxon, a été filmé une fois en train de dire qu’il ne croyait pas qu’une taxe sur le carbone allait se produire, mais que cela “nous donne un sujet de discussion que nous pouvons dire, ‘à quoi sert Exxon Mobil ? Eh bien, nous ‘re pour une taxe sur le carbone. “” Après la diffusion de la bande, Exxon a déclaré que McCoy ne travaillait plus pour l’entreprise et a désavoué ses déclarations.

Lorsque Faber de CNBC a demandé à Woods s’il pensait que la capture du carbone pourrait être un générateur de profit clé dans 25 ans, il a répondu que cela pourrait l’être. Il a été encouragé par la conversation sur l’énergie propre qui s’étend au-delà de l’éolien et du solaire et voit un potentiel de croissance pour Exxon Mobil à l’avenir.

McCoy n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Regardez l’interview complète dans la vidéo ci-dessus et regardez le documentaire complet, “Exxon Mobil at the Crossroads”, sur YouTube, Peacock et CNBC.com.

Kathy Liu a contribué à ce rapport.