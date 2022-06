Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, sur la transition énergétique et les prix du gaz

Le PDG d’Exxon Mobil, Darren Woods, prévient qu’une transition brutale vers les énergies renouvelables fera « payer un prix élevé » à la société.

Le prix national moyen d’un gallon d’essence est actuellement de près de 5 $provoquant des conflits pour tous les conducteurs, selon AAA.

Dans une interview avec David Faber de CNBC, Woods a mis en garde contre une politique gouvernementale qui ne parvient pas à équilibrer la demande actuelle d’énergie abordable avec la nécessité de réduire les émissions. Il a déclaré que le sous-investissement dans l’industrie pétrolière et gazière était corrélé à des prix plus élevés. Au lieu de cela, Woods a poursuivi ses appels à un prix sur le carbone pour créer une incitation du marché à réduire les émissions.

En plus d’avoir un impact sur les familles qui dépendent d’une énergie abordable, Woods a déclaré que la hausse des prix du pétrole et du gaz a déjà poussé les consommateurs européens à utiliser d’autres combustibles fossiles, comme le charbon, plutôt que des énergies renouvelables.

Sherlina Nageer est une militante américaine en Guyane, où Exxon Mobil a récemment investi 10 milliards de dollars dans un quatrième projet de production pétrolière offshore. Elle a dit à Faber que tout développement pétrolier devrait s’arrêter, disant que “les points négatifs à long terme l’emportent sur les points positifs qui pourraient être récoltés à court terme”.

Katharine Hayhoe, scientifique en chef à The Nature Conservancy, a souligné l’importance de s’éloigner des combustibles fossiles. Elle a mis en garde : “Si nous ne réglons pas le changement climatique, cela nous réparera.”

Lorsque Faber a demandé à Woods à quoi ressemblera Exxon Mobil dans 10 ans, il a prédit que la société pourrait continuer à participer à l’exploration pétrolière et gazière, bien qu’elle s’engagera également dans des solutions d’énergie renouvelable comme les biocarburants.

Alors qu’Exxon Mobil navigue dans la transition énergétique, Woods a souligné son engagement à équilibrer les demandes existantes d’énergie abordable avec “les besoins du futur également, à savoir la réduction des émissions”.

Regardez l’interview complète dans la vidéo et regardez le documentaire complet, “ExxonMobil at the Crossroads”, sur YouTube, Peacock et CNBC.com.