Le PDG d’Etsy parie sur la croissance du commerce électronique au Brésil avec un accord Elo7 de 217 millions de dollars

Etsy, la place de marché de l’artisanat en ligne, mise sur l’Amérique latine pour être un catalyseur de croissance pour la société de commerce électronique avec l’acquisition de la place de marché en ligne brésilienne Elo7.

Les actions Etsy ont bondi de 7% lundi après avoir annoncé l’accord de 217 millions de dollars pour acquérir Elo7, que le PDG d’Etsy, Josh Silverman, a appelé « l’Etsy du Brésil ».

« Il s’agit d’un potentiel de croissance à moyen et à long terme », a-t-il déclaré dans une interview à « Mad Money ». « L’opportunité pour le secteur du commerce électronique du Brésil de croître plus rapidement que les États-Unis, nous pensons, est très significative au fil du temps. »

Le marché du commerce électronique en Amérique latine a un taux de pénétration inférieur à 10 %. Le marché pourrait générer environ 29 milliards de dollars de revenus cette année et devrait croître de 26% par an, selon la société d’études de marché Euromonitor.

Semblable à Etsy, Elo7 permet aux commerçants de créer une boutique en ligne et de vendre des articles aux acheteurs. Le site, parmi les plus grands marchés en ligne du Brésil, se vante d’avoir 56 000 vendeurs et de servir près de 2 millions d’acheteurs.

« Le Brésil est l’une des plus grandes économies du monde, mais son secteur du commerce électronique n’en est qu’à ses premiers jours de pénétration, nous pensons donc que le commerce électronique est vraiment sur le point de croître au Brésil », a-t-il déclaré. « C’est vraiment bien placé, pensons-nous, pour en tirer parti, donc nous pensons que c’est un mariage parfait. »

L’acquisition d’Elo7 intervient quelques semaines après qu’Etsy a annoncé qu’elle achèterait la place de marché londonienne Depop pour plus de 1,6 milliard de dollars afin d’étendre sa présence en Europe.

Depop s’attaque aux consommateurs de la génération Y et de la génération Z par le biais du shopping social, qui tire parti de la technologie pour reproduire certaines parties de l’expérience d’achat en personne.