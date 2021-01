Le PDG de Goya Foods s’est fait dire par son propre conseil d’administration qu’il devait garder ses pensées pour lui après les récentes apparitions télévisées où il continuait à remettre en question les résultats de l’élection présidentielle.

Robert Unanue, 67 ans, qui détient moins de 5% de la société, a été blâmé pour ses récentes remarques sur l’invasion du Capitole le 6 janvier.

Lors d’une apparition le jour de l’inauguration, il a qualifié l’élection de Biden de « non vérifiée » alors qu’il apparaissait sur Fox Business.

Le PDG de Goya Foods, Robert Unanue, 67 ans, a été informé qu’il devait demander l’autorisation du conseil d’administration avant de parler de questions politiques à l’avenir.

«Je pense que c’est une mission accomplie. Mission accomplie par le syndicat, le partenariat, le conglomérat des médias sociaux, Big Tech, grands médias et gouvernement, grand gouvernement, pour inaugurer l’aube d’un nouvel ordre mondial. Cette grande réinitialisation », a déclaré Unanue lors d’une interview avec Fox Business.

«Avec une élection non vérifiée, et le grand prix, ce sont les États-Unis», a-t-il poursuivi.

Mais maintenant, un vote des neuf membres du conseil d’administration de Goya signifie désormais qu’Unanue doit obtenir la permission avant de faire d’autres apparitions dans les médias, selon le New York Post.

«Bob ne parle pas au nom de Goya Foods lorsqu’il parle à la télévision», a déclaré Andy Unanue, membre du conseil d’administration de Goya et propriétaire de la troisième génération. «La famille a des points de vue divers sur la politique, mais la politique ne fait pas partie de nos affaires. Notre point de vue politique n’est pas pertinent.

Unanue, qui est un partisan de longue date de Trump, a fait des remarques controversées à la suite de l’invasion meurtrière du 6 janvier du bâtiment du Capitole américain. Ci-dessus, Unanue est vu en juillet

Bien que Robert Unanue ait refusé de commenter le vote au conseil d’administration, il a reconnu qu’il régnerait dans la diffusion de ses pensées politiques.

«Indépendamment, j’ai pris la décision d’abaisser la température et de ne plus parler de politique et de religion. Je me rends compte que c’est important en raison de la diversité des points de vue de l’entreprise et de notre marché », a-t-il déclaré.

Mais il a également déclaré qu’il pouvait s’exprimer de temps à autre s’il en ressentait le besoin.

Le PDG, qui détient personnellement moins de 5% de l’entreprise, n’a pas non plus complètement fermé la porte à la prise de parole.

«Je ne pense pas que je devrais parler politiquement ou de manière confessionnelle au nom de l’entreprise», a-t-il déclaré. «Mais je laisse ouverte la possibilité de parler en mon nom.

Unanue a attiré la colère des autres administrateurs de Goya en juillet dernier après avoir déclaré que les États-Unis étaient « vraiment bénis » d’avoir Trump à la présidence.

Donald Trump a suivi l’exemple de sa fille et a tweeté son soutien à Goya en juillet dernier

Les commentaires ont conduit à des appels au boycott de l’entreprise. Les actionnaires de Goya, quant à eux, ont également affirmé que les commentaires du PDG leur avaient coûté des ventes en s’aliénant les clients.

« Nous devrions grandir plus que nous ne le sommes », a déclaré une source de Goya.

Bien que les ventes aient augmenté en raison des achats pendant la pandémie, les ventes ont chuté depuis les appels à un «buycott» en juillet et cela conduit à des appels à la suppression d’Unanue du conseil d’administration.

Les données de Nielsen montrent que les ventes de haricots Goya ont augmenté de 82 pour cent, le riz grimpant de 85 pour cent jusqu’au 1er juin. Puis les ventes ont chuté après ses louanges au président Trump.

D’une année sur l’autre, les ventes des dernières semaines n’ont augmenté que de 10% par rapport à il y a un an.

Goya est une société privée et ne divulgue pas publiquement ses revenus, ce qui rend les détails spécifiques impossibles à vérifier.

« Plus de 50% des actionnaires ne veulent pas que Bob soit le PDG », a déclaré une source de Goya au The Post. «Toutes ces déclarations politiques que fait Bob sont dangereuses pour l’entreprise et pour nous personnellement en tant que propriétaires.

La controverse en juillet est survenue après que le PDG Bob Unanue (à gauche) a félicité le président Donald Trump, ce qui a provoqué le tollé des célébrités et des personnalités libérales.

«Cela nuira au nom et à la société Unanue s’il continue. Il devrait être rejeté en tant que PDG. Je pense que ça nous fait vraiment mal.

Unanue semble être pleinement conscient de la nature de division de ses commentaires.

«Je suis attaqué par ma propre famille», a-t-il déclaré au Post. «Je pourrais être viré demain… peu importe. C’est le toucher et c’est parti.

Dans une tentative de ramener peut-être les partisans démocrates à la marque, Unanue a fait l’éloge du discours inaugural de Biden.

«J’ai été très heureux d’entendre Biden appeler à l’unité et à la prière. Je le respecte. Je ne sais tout simplement pas si tout le monde à gauche est d’accord avec lui. Si le président Biden réussit, c’est bien », a-t-il déclaré.