Au cours du week-end, un rapport a révélé que le PDG d’Ericsson, Borje Ekholm, avait tenté de persuader le ministre suédois du Commerce extérieur d’annuler une interdiction qui avait été imposée. L’interdiction obligerait les entreprises de télécommunications suédoises à éliminer progressivement tout équipement Huawei ou ZTE 5G d’ici le début de 2025.

L’exécutif a envoyé à la ministre, Anna Hallberg, une série de SMS qui la suppliaient de jeter un coup d’œil à l’arrêté d’interdiction imposé par le PTS (Autorité suédoise des postes et télécommunications). Ekholm a déjà exprimé ses inquiétudes concernant l’interdiction, qui ferait pression sur les vendeurs et risquerait de créer un marché fragmenté de la 5G et entraverait l’innovation.

L’interdiction fait suite à une évaluation de la police suédoise et des agences militaires qui concluent que l’influence de l’État chinois pourrait inciter les entreprises privées à aligner leurs objectifs et leurs stratégies sur ceux du Parti communiste.

Ericsson réalise environ 10% de ses ventes en Chine et est l’un des concurrents les plus importants de Huawei dans le secteur. Malgré un avertissement de la Chine en octobre selon lequel des «impacts négatifs» pourraient être subis par les entreprises suédoises, le Premier ministre Stefan Lofven a affirmé que le gouvernement suédois maintenait la décision d’interdiction.

