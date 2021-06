Le PDG d’Embras, Alex Rodrigues, rend publique l’entreprise de camions sans conducteur via SPAC

Embark, une entreprise de camions autonomes dirigée par le PDG de 25 ans, Alex Rodrigues, a annoncé mercredi un accord qui sera rendu public via SPAC.

Embark, basé à San Francisco, prévoit de conclure un accord de 5,2 milliards de dollars avec Northern Genesis Acquisition Corp. II, une société d’acquisition à vocation spéciale, pour devenir une action cotée en bourse. La société de technologie sans conducteur prévoit de lever environ 614 millions de dollars de produits bruts en espèces, dont un investissement privé de 200 millions de dollars de Knight-Swift Transportation Holdings, Sequoia Capital et Tiger Global, entre autres.

Le produit devrait financer entièrement les activités d’Embarquer jusqu’en 2024. C’est le dernière entreprise de camions autonomes de conclure un accord pour le rendre public ces derniers mois. Plus, anciennement connu sous le nom de Plus AI, a annoncé son propre accord SPAC le mois dernier, et un autre rival, TuSimple Holdings, a emprunté la voie plus traditionnelle de l’offre publique initiale et a commencé à négocier en avril.

Amazon a passé une commande jusqu’à 1 000 systèmes de camions autonomes auprès de Plus et a acquis l’option d’acheter une participation dans le concurrent Embark, selon un dépôt. Bloomberg a d’abord rendu compte de cet accord. Embark est confronté à une concurrence supplémentaire de la part d’entreprises autonomes qui se lancent dans le transport de marchandises, notamment Waymo, soutenue par Alphabet, et d’autres start-ups financées par des capitaux à risque telles que Kodiak et Aurora.

Fondé en 2016, Embark est fier d’être le premier à tester des camions autonomes sur les routes publiques aux États-Unis, a déclaré mercredi Rodrigues à « Squawk on the Street » de CNBC. Il a ajouté que la société licencie son propre logiciel sur une base par mile et s’associe avec les principaux transporteurs d’une manière distincte des autres acteurs du marché.

« Nous sommes en mesure de nous développer très, très rapidement en tirant parti du pouvoir d’achat et de l’expertise opérationnelle de certains des plus grands transporteurs du pays », a déclaré Rodrigues.

Embark gère actuellement une flotte de développement interne avec des chauffeurs de sécurité dans les véhicules. « C’est vraiment un élément de notre stratégie de sécurité, mais la technologie est là », a déclaré Rodrigues. Le conducteur n’a pas à toucher le volant pendant que le véhicule se déplace entre les villes et les points de transfert.

« Knight-Swift pense que le moyen le plus efficace de faire évoluer la technologie des camions autonomes consiste à demander aux transporteurs et à leurs chauffeurs existants d’exploiter les camions au service des expéditeurs, en tirant parti des forces et des relations existantes de l’écosystème », a déclaré David Jackson, PDG de Knight-Swift. dans un rapport. « Nous avons choisi de nous associer et d’investir dans Embark parce qu’ils ont défendu cette stratégie et démontré leur capacité à exécuter une feuille de route technique et opérationnelle claire pour la commercialiser à grande échelle.

Rodrigues, qui a lancé Embark avec le directeur de la technologie Brandon Moak, s’attend à ce que 2024 à 2025 ne soient « que le début du point d’inflexion » pour l’entreprise. Il a noté que le camionnage est une industrie de 700 milliards de dollars aux États-Unis. Il a également exprimé sa confiance dans l’accord SPAC.

« Du côté de la technologie, c’est quelque chose que nous connaissons très bien », a déclaré Rodrigues. « Du côté des affaires, c’est certainement quelque chose qui va être nouveau pour moi, va être nouveau pour l’entreprise. Mais nous nous sentons vraiment confiants, car j’ai une équipe exceptionnelle et j’ai un groupe de conseillers exceptionnel, des gens comme Sequoia Capital, des gens comme l’équipe de Northern Genesis qui seront ici avec nous pendant que nous construisons cette entreprise. Nous avons vu cela se produire plusieurs fois auparavant. «

Rodrigues et Moak rencontré et collaboré pendant ses études en génie mécatronique à l’Université de Waterloo en Ontario. Ils ont construit le premier véhicule autonome au Canada, une voiturette de golf autonome nommée « Marvin », dans le garage de Rodrigues.

Embark, qui compte maintenant environ 120 employés à temps plein, s’associe à Anheuser-Busch InBev, Werner Enterprises et d’autres grands expéditeurs et transporteurs de fret pour s’assurer que les systèmes autonomes fonctionnent dans le secteur en pleine croissance du fret terrestre. Alors que la société a refusé de discuter des clients payants d’Emark, CNBC a précédemment signalé qu’Amazon, pour sa part, avait utilisé Embark pour le transport de marchandises sur les autoroutes américaines.

– CNBC Lora Kolodny et Reuters ont contribué à ce rapport.