Le PDG d’Eli Lilly sur la réduction des conseils, un médicament potentiel contre l’obésité et l’étude sur la maladie d’Alzheimer

Le PDG d’Eli Lilly (LLY), David Ricks, a exprimé mardi son optimisme quant au pipeline d’innovation du fabricant de médicaments, une position que nous partageons malgré le rapport trimestriel encombré du holding Club publié plus tôt dans la journée. “Les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise sont vraiment solides”, a déclaré Ricks dans une interview CNBC avec Jim Cramer. “Soixante-dix pour cent de notre chiffre d’affaires sont des produits relativement nouveaux, et ils ont augmenté de 24 % au troisième trimestre à taux de change constant, ce qui représente une très bonne performance opérationnelle au cours du trimestre.” Dans l’ensemble, les ventes et les bénéfices du géant pharmaceutique basé à Indianapolis au troisième trimestre ont dépassé les attentes des analystes. Cependant, les investisseurs ont été déçus par la baisse des perspectives de revenus et de bénéfices de la société pour l’année entière, faisant chuter les actions de 2,6 % pour clôturer à 352,58 $. Alors que l’action a bien clôturé ses plus bas de session à 340,75 $, nous avons compris sa baisse mardi. Cela est particulièrement vrai si l’on considère que le titre a clôturé lundi à un niveau record, après avoir été un surperformant majeur tout au long de l’année. Les actions de Lilly ont gagné plus de 27,5 % depuis le début de l’année, par rapport à la baisse de 19 % du S&P 500 en 2022. Eli Lilly – qui génère environ 40 % de ses ventes à l’étranger – a largement attribué la baisse des prévisions à la force du dollar américain. . Ricks a déclaré qu’Eli Lilly s’attend à un vent contraire d’environ 300 millions de dollars sur les revenus, sur la base des taux de change actuels, “la majeure partie de ces revenus étant affectée au résultat net au quatrième trimestre”. Avec les trois trimestres déjà déclarés, Eli Lilly s’attend désormais à ce que les ventes sur l’ensemble de l’année se situent entre 28,5 milliards de dollars et 29 milliards de dollars et que le bénéfice par action ajusté se situe entre 7,70 et 7,85 dollars. Les prévisions précédentes prévoyaient des revenus compris entre 28,8 milliards de dollars et 29,3 milliards de dollars et un BPA de 7,90 à 8,05 dollars. Le nouveau médicament contre le diabète prend un bon départ L’une des principales raisons pour lesquelles nous aimons Eli Lilly est le nouveau médicament contre le diabète de type 2 de la société, qui s’est également révélé prometteur comme traitement de l’obésité. Alors que l’approbation réglementaire pour la perte de poids pourrait spécifiquement intervenir fin 2023 ou début 2024, le médicament est déjà prescrit pour le diabète. Et jusqu’à présent, le lancement se passe mieux que prévu. Non seulement les revenus du troisième trimestre de 187 millions de dollars ont dépassé les attentes de Street, mais Ricks a déclaré à CNBC mardi que le médicament – ​​sous le nom de marque Mounjaro – coexiste bien sur le marché aux côtés de Trulicity, un autre des médicaments contre le diabète de type 2 de la société. Mounjaro a reçu l’ approbation de la FDA en mai , tandis que Trulicity a été approuvé en 2014 . Les médicaments appartiennent à la même classe de médicaments, mais Mounjaro a quelques innovations supplémentaires autour des hormones incrétines. “Nous nous attendions probablement à un peu plus de cannibalisations que ce que nous avons vu”, a déclaré Ricks, faisant référence à l’idée que les débuts de Mounjaro sur le marché réduiraient les ventes de Trulicity. “Trulicity a plutôt bien résisté. La majeure partie de la croissance de Mounjaro provient de nouveaux patients qui arrivent dans cette classe à partir de médicaments qui ne fonctionnaient pas bien pour eux avec le diabète, c’est donc une excellente nouvelle – une croissance de classe pour nous alors que nous attendons avec impatience les perspectives. ” Mises à jour sur les essais de Lilly sur la maladie d’Alzheimer Fin septembre, nous avons été encouragés par les résultats positifs d’une étude sur un traitement expérimental de la maladie d’Alzheimer au stade avancé co-développé par la société pharmaceutique japonaise Eisai et la rivale américaine Lilly Biogen (BIIB). La raison? Le médicament est similaire à celui sur lequel Eli Lilly travaille pour traiter la forme la plus courante de démence. Les deux médicaments cherchent à réduire l’accumulation sur le cerveau de la protéine bêta-amyloïde. Les résultats de la dernière étude Eisai-Biogen sont, en fait, “une excellente nouvelle pour le domaine”, selon Ricks, “parce que le domaine a besoin de confiance que la lutte contre les plaques amyloïdes peut réduire le fardeau de la maladie d’Alzheimer”. “Notre étude est entièrement inscrite”, a ajouté Ricks, tout en notant que la FDA a accepté d’examiner le médicament contre la maladie d’Alzheimer de Lilly, appelé donanemab, par le biais de sa voie d’approbation accélérée. “Les données commenceront à arriver rapidement ici, et nous espérons que d’ici le milieu de l’année prochaine, nous aurons la preuve définitive que cela aide les patients.” (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. David Ricks, PDG, Eli Lilly Scott Mlyn | CNBC