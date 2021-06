Le PDG d’Eli Lilly affirme que le fabricant de médicaments continuera à chercher à réduire les coûts de l’insuline

Le PDG d’Eli Lilly, David Ricks, a déclaré qu’il se félicitait de la nouvelle concurrence de Walmart, alors même que le détaillant réduit les prix du fabricant de médicaments sur l’insuline à action rapide.

Walmart a annoncé mardi qu’il vendrait une version moins chère du médicament contre le diabète notoirement cher, à partir de cette semaine.

« Tout effort pour surmonter cela et offrir une meilleure valeur aux patients, je suis pour », a déclaré Ricks dans une interview sur « Squawk on the Street » de CNBC mardi.

Walmart a développé la version la moins chère de l’insuline analogique avec Novo Nordisk. L’insuline à action rapide coûtera environ 73 $ pour un flacon ou environ 86 $ pour un paquet de stylos à insuline préremplis. Il sera disponible exclusivement chez Walmart et Sam’s Club pour les adultes et les enfants sur ordonnance.

L’insuline est devenue un point central du débat des législateurs sur la flambée des prix des médicaments – d’autant plus qu’il s’agit d’un médicament vieux de 100 ans et qui peut sauver la vie de millions d’Américains diagnostiqués avec le diabète. Eli Lilly fait partie des entreprises qui ont vu leurs prix repousser les politiciens des deux côtés de l’allée, y compris le président Donald Trump.

Ricks a déclaré que les dirigeants de l’entreprise « accueillent tous ceux qui souhaitent réduire le prix de l’insuline », y compris le détaillant à grande surface.

« Nous recherchons toujours de nouvelles solutions nous-mêmes, et c’est un développement intéressant et nous examinerons d’autres options », a-t-il déclaré. « Si nous pouvons atteindre un patient de plus avec une insuline plus abordable, nous allons essayer de le faire. »

Ricks a déclaré qu’Eli Lilly continue de chercher des moyens de réduire les coûts pour les personnes atteintes de diabète. Il a souligné deux efforts connexes: le lancement d’une version générique à moitié prix de l’insuline, appelée insuline lispro, au début de 2019 et le plafonnement du coût de l’insuline à 35 $ par mois, qui a commencé alors que de nombreux Américains se débattaient avec les finances pendant la pandémie.

Ces mesures étaient en partie une réponse aux critiques féroces des législateurs et à une assignation à comparaître de l’État de New York.

La version générique d’Eli Lilly coûte près du double du prix de Walmart à 137,35 $ par flacon.

Au cours des 20 dernières années, le nombre de adultes diagnostiqués avec le diabète a plus que doublé, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 34,2 millions d’adultes américains sont atteints de la maladie, qui se classe au septième rang des principales causes de décès dans le pays, selon le CDC.