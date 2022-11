Le PDG déclare qu’une réglementation est nécessaire pour maintenir les entreprises en ligne avec la durabilité

Au cours des dernières années, un grand nombre d’entreprises ont pris des engagements nets zéro et d’autres objectifs liés au développement durable.

Alors que de nombreuses grandes entreprises publient désormais des détails sur leurs émissions et leur progression par rapport aux objectifs, l’établissement d’un ensemble uniforme de critères auxquels tous peuvent adhérer et mesurer leurs efforts représente un défi de taille.

Bien que de tels engagements attirent l’attention, leur réalisation est une tâche énorme avec d’importants obstacles financiers et logistiques. Le diable est dans le détail et les objectifs peuvent souvent être légers sur ce dernier.

Leurs objectifs à long terme devaient également être décomposés en “actions à court terme” qui étaient “plus concrètes et réalistes à faire et à réaliser”, a-t-elle ajouté.

S’exprimant lors du Forum sur l’avenir durable de CNBC vendredi, Tuuli-Anna Tiuttu a fait valoir que les PDG et la direction devaient être “responsables” en ce qui concerne les objectifs de durabilité qu’ils s’étaient fixés.

Selon le PDG de SDG Monitor, une entreprise qui se concentre sur la mesure des performances dans ce domaine, les entreprises ont besoin d’une réglementation et d’une plus grande responsabilité pour s’assurer qu’elles atteignent leurs objectifs liés à la durabilité.

“Sont-ils sur la bonne voie ? Sont-ils… en retard ? Peut-être qu’ils sont en avance [in moving] vers leurs cibles ? C’est quelque chose que nous ne savons pas parce que sans réglementation, chacun fait ce qu’il veut et c’est un ouest assez sauvage.”

Sa réponse a abordé le tableau plus large auquel sont confrontées les entreprises.

Au cours de sa conversation avec CNBC, on a demandé à Tiuttu de SDG Monitor quel type de réglementation spécifique était nécessaire pour galvaniser l’opinion et faire bouger les entreprises et les industries.

Cela, a déclaré Tiuttu, a créé “beaucoup de sélection, peut-être aussi de greenwashing, parce que… ils ne montrent pas nécessairement les performances et leurs données dans un format similaire reconnaissable”.

L’écoblanchiment est un terme que l’organisation environnementale Greenpeace UK appelle une “tactique de relations publiques” utilisée “pour faire apparaître une entreprise ou un produit respectueux de l’environnement sans réduire de manière significative son impact environnemental”.

Le débat qui l’entoure devient de plus en plus féroce, l’accusation étant souvent portée contre des entreprises multinationales disposant de vastes ressources et d’une empreinte carbone importante.

Développant ses arguments, Tiuttu a déclaré qu’une réglementation était nécessaire parce que “nous avons besoin [these] … des pratiques communes partagées, et nous avons besoin de données collectées et calculées de manière similaire d’une année sur l’autre.”

Cela créerait des bases de données qui, à leur tour, commenceraient à montrer les tendances en matière de performances, a-t-elle expliqué. “Et tout cela est possible pour les entreprises.”