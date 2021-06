Le PDG d’EasyJet exhorte le Royaume-Uni à assouplir davantage les restrictions de voyage européennes de « manière sûre »

Johan Lundgren, PDG de la compagnie aérienne britannique EasyJet, exhorte le gouvernement britannique à assouplir davantage les restrictions sur les voyages en Europe en raison des progrès des taux de vaccination.

« Nous n’avions jamais prévu que ce serait, vous savez, une reprise simple. Nous avons toujours su qu’il y aurait des problèmes en cours de route », a déclaré Lundgren lundi sur « Squawk on the Street » de CNBC. « Mais clairement, avec le déploiement réussi de la vaccination, nous pensons qu’une grande partie des voyages en Europe pourraient s’ouvrir de manière sûre. »

Alors que le taux élevé de vaccination au Royaume-Uni a considérablement affaibli le lien entre les infections enregistrées et les personnes gravement malades de la maladie, le pays connaît un pic de cas de Covid largement attribué à la variante delta, originaire d’Inde. Cela a incité le Premier ministre Boris Johnson à repousser la prochaine phase de réouverture de l’Angleterre au 19 juillet par rapport au 21 juin prévu.

En réponse à ce retard, l’industrie britannique du voyage a organisé une « journée d’action » Mercredi, appelant le gouvernement britannique à assouplir certaines restrictions, en particulier pour les personnes entièrement vaccinées, à temps pour les mois d’été. Première association de voyage au Royaume-Uni ABTA estime que 195 000 emplois de voyage ont été perdus ou sont menacés en raison de la pandémie.

« Il ne s’agit pas d’aborder cela du point de vue zéro-Covid. Il s’agit de gérer un risque, pas un risque zéro », a déclaré Lundgren à CNBC. La journée d’action, a-t-il ajouté, était un effort pour exhorter le gouvernement à être transparent dans la prise de décision sur ce qui constitue un « voyage sûr », et quel est, par exemple, le nombre d’infections pour 100 000 personnes considérées vivre avec. »

Il n’y a aucune restriction sur les voyages à l’étranger depuis l’Angleterre, mais le gouvernement britannique déclare que les résidents « ne devrait pas voyager » aux lieux classés comme rouge ou ambre dans son système de classification tricolore. La France, l’Allemagne et les États-Unis, par exemple, sont considérés comme orange pour le moment.

Diverses restrictions sont en place pour les voyageurs entrant en Angleterre, avec la rigueur des tests et des exigences de quarantaine en fonction des pays ou territoires dans lesquels la personne s’est rendue 10 jours avant son arrivée. La citoyenneté et la résidence jouent également un rôle, car les voyageurs en provenance de lieux figurant sur la liste rouge sont actuellement interdits, à l’exception des ressortissants britanniques et irlandais et des résidents permanents.

La Grande-Bretagne a déjà indiqué qu’elle prévoyait de assouplir les règles de quarantaine plus tard cet été pour les personnes entièrement vaccinées qui arrivent des pays « orange », une décision selon le secrétaire aux Transports Grant Shapps a été rendue possible par les progrès des vaccinations contre Covid.

EasyJet, une compagnie aérienne européenne à bas prix opérant dans plus de 150 aéroports dans 35 pays, est l’une des nombreuses compagnies aériennes confrontées à de sombres perspectives financières au milieu de la pandémie. Alors que les actions d’EasyJet sont en hausse depuis novembre, déclenchées par des perspectives vaccinales optimistes, elles restent toujours en deçà du niveau où elles se négociaient avant que la pandémie ne commence à perturber les marchés financiers.

« Nous sommes frustrés à ce sujet parce que ce n’est pas justifié lorsque vous l’examinez à partir d’une approche scientifique et de données médicales. Ils ouvrent l’économie britannique au niveau national avec un objectif différent de celui qu’ils envisagent du point de vue des voyages internationaux. « , a déclaré le PDG.

Étant donné que son expérience avec les variantes alpha et delta de Covid s’est produite à un stade plus précoce que dans de nombreux autres pays, le Royaume-Uni est surveillé pour toute indication sur ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Les États-Unis, comme le Royaume-Uni, cherchent à intensifier les vaccinations pour les plus jeunes.

Le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC concernant les remarques de Lundgren.