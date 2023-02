Le PDG de Zoom subira une réduction de salaire de 98% après avoir licencié 1 300 travailleurs à cause des “erreurs” qu’il a commises

Le PDG de Zoom, Eric Yuan, réduit son salaire. (Reuters/Carlo Allegri)

Le PDG de Zoom, Eric Yuan, subit une réduction de salaire de 98 % et ne gagnera que 10 000 $ de salaire cette année.

L’entreprise technologique a annoncé qu’elle licenciait 1 300 travailleurs. Yuan a blâmé les “erreurs” qu’il a commises.

“Je veux montrer ma responsabilité non seulement en paroles mais dans mes propres actions”, a-t-il déclaré au personnel.

Le PDG de la société d’appels vidéo Zoom prend une réduction de salaire de 98% après licencier 1 300 travailleurs.

Eric Yuan a dit mardi que Zoom licenciait environ 15% de ses effectifs, ce qui, selon lui, affecterait les équipes de l’entreprise. Comme de nombreuses autres entreprises qui ont récemment annoncé des licenciements, il a attribué cette décision à une surembauche pendant la pandémie.

“En tant que PDG et fondateur de Zoom, je suis responsable de ces erreurs et des actions que nous prenons aujourd’hui – et je veux montrer ma responsabilité non seulement en paroles mais dans mes propres actions”, a écrit Yuan dans un e-mail au personnel mardi. “À cette fin, je réduis mon salaire pour l’exercice à venir de 98 % et je renonce à ma prime d’entreprise FY23.”

Cela ramènerait le salaire de Yuan à 10 000 dollars (un peu plus de 170 000 rands), a écrit Zoom dans un dossier réglementaire. Cela porterait son salaire annuel de 2023 à 500 000 $ (environ 8,7 millions de rands).

Pour l’exercice 2022, le salaire de Yuan était de 300 000 dollars (environ 5,2 millions de rands) et sa rémunération totale était d’environ 1,1 million de dollars (environ 19 millions de rands), dont environ 800 000 dollars (environ 14 millions de rands) pour les services de sécurité, les dépôts réglementaires montrent.

Yuan a écrit dans l’e-mail que d’autres membres de l’équipe de direction réduiraient leur salaire de base de 20 % au cours de l’année à venir et renonceraient à leurs primes d’entreprise.

Les géants de la technologie ont collectivement licencié des dizaines de milliers de travailleurs au cours des derniers mois. Google licencie 12 000 employés, soit 6,4 % de ses effectifs. PayPal, Microsoft, Meta, Salesforce et Amazon ont également réduit leurs effectifs.

Certains PDG d’entreprises qui ont annoncé des licenciements ont choisi de prendre des réductions de salairedont Sundar Pichai d’Alphabet et David Solomon, PDG de Goldman Sachs.

Yuan a attribué les licenciements à la croissance trop rapide de Zoom lorsque le nombre d’utilisateurs de la plate-forme a explosé pendant la pandémie.

“En 24 mois, la taille de Zoom a été multipliée par 3 pour gérer cette demande tout en permettant une innovation continue”, a écrit Yuan. “Nous avons travaillé sans relâche et amélioré Zoom pour nos clients et utilisateurs. Mais nous avons aussi fait des erreurs. Nous n’avons pas pris autant de temps que nous aurions dû pour analyser en profondeur nos équipes ou évaluer si nous nous développions de manière durable, vers les priorités les plus élevées. “

Yuan a également cité “l’incertitude de l’économie mondiale” et ses effets sur les clients de Zoom.

“Nous n’avons pas pris un seul départ à la légère – nos dirigeants ont soigneusement examiné et pris des décisions en fonction des priorités critiques pour la croissance à long terme, et ont également recherché des fonctions devenues trop complexes ou faisant double emploi”, a écrit Yuan.

Il a déclaré que le personnel américain licencié recevrait jusqu’à 16 semaines d’indemnité de départ et de soins de santé, ainsi qu’un accès à un coaching individuel, à des ateliers et à des groupes de réseautage.

Zoom a déclaré dans son dossier que les licenciements et la restructuration qui en résulteraient lui coûteraient entre 50 millions de dollars (environ 877 millions de rands) et 68 millions de dollars (environ 1,2 milliard de rands).