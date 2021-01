Avec Covid-19 En gardant de nombreux fêtards à l’intérieur même le soir du Nouvel An, les plates-formes de livraison de nourriture semblent avoir du mal à faire face à la hausse soudaine de la demande, les commandes sur Zomato seul montant à plus de 3200 par minute jeudi soir.

« La vitesse de nos commandes en ce moment est la plus élevée que nous ayons vue dans notre vie jusqu’à présent (environ 2500 commandes par minute (opm)). A dépassé Inde vs Pakistan day wala opm. Et il n’est que 18 heures! J’espère que notre technologie va vivre cela, » Le PDG de Zomato, Deepinder Goyal, a déclaré dans un tweet.

Environ 45 minutes plus tard, les commandes par minute atteignaient 3200.

Les données ont révélé que les Indiens commandent des pizzas et des biryani en grand nombre sur les plateformes de livraison de nourriture.

« Les couvre-feux dans diverses villes, destinés à garder les gens à l’intérieur de leurs maisons et en sécurité, stimuleront davantage la demande de livraison de nourriture ce soir. J’exhorte nos clients à commander tôt si possible et à ne pas attendre la dernière minute », a déclaré Goyal.

Dans un autre tweet, Goyal a écrit: « OPM 3 500. Il y a 1 lakh de commandes en direct en ce moment. 1 lakh de livraisons de nourriture en transit en ce moment – entre les cuisines et les vélos. Jamais vu cela auparavant. »

OPM 3,500. Il y a actuellement 1 lakh de commandes en direct. 1 lakh livraisons de nourriture en transit en ce moment – entre les cuisines et les vélos. Jamais vu cela auparavant. https://t.co/EiWRgc8xLU – Deepinder Goyal (@deepigoyal) 31 décembre 2020

Une quantité insensée de tension dans le système en ce moment. 1,4 lakh de commandes en direct en ce moment. ~ 20k biryanis en transit. Et 16k pizzas; 40% d’entre elles sont des pizzas au fromage supplémentaires. #les faits https://t.co/2TK8IHyxHp – Deepinder Goyal (@deepigoyal) 31 décembre 2020

Goyal, mettant fin à sa session de tweet en direct, a révélé que l’OPM avait enregistré 4100 points.

L’Office de gestion des catastrophes de Delhi a ordonné jeudi l’imposition d’un couvre-feu nocturne dans la capitale nationale les 31 décembre et 1er janvier de 23 heures à 6 heures.

Le gouvernement Odisha a imposé un couvre-feu nocturne dans tout l’État de 22 heures jeudi à 5 heures le vendredi pour restreindre les célébrations du Nouvel An.

Zomato a déclaré mercredi qu’il livrait 22 biryanis chaque minute en 2020.

Le nombre de commandes de pizzas a également fortement augmenté au cours des mois, les données de Zomato ayant montré que de 4,5 commandes de pizza lakh en mai, le nombre a grimpé à plus de 17 commandes lakh en novembre.

(Avec entrées IANS)