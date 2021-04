Susan Wojcicki, PDG de la plate-forme vidéo YouTube de Google, a reçu vendredi le « Free Expression Award » du Freedom Forum Institute lors d’une cérémonie parrainée par sa propre entreprise – malgré les antécédents de censure de YouTube.

Lors de la cérémonie de remise des prix numériques, la créatrice de vidéos YouTube Molly Burke a félicité Wojcicki en tant que leader de la liberté d’expression avant que la PDG de YouTube ne détaille dans son discours d’acceptation à quel point la plate-forme censure ses utilisateurs.

«Les libertés dont nous disposons, nous ne pouvons vraiment pas les tenir pour acquises» Wojcicki a déclaré, ajoutant que «Nous devons vraiment nous assurer de les protéger de toutes les manières possibles.»

Wojcicki, cependant, a poursuivi en affirmant que « Nous devons également nous assurer qu’il y a des limites, » et a révélé que la société avait supprimé neuf millions de vidéos au cours du dernier trimestre, dont 90% avaient été supprimées par des machines.

Elle a également dit qu’il y a « Beaucoup de contenu qui correspond techniquement à l’esprit de ce que nous essayons de faire, mais c’est limite, et donc pour ce contenu, nous allons simplement réduire – ce qui signifie que nous n’allons pas le recommander à nos utilisateurs. »





Aussi sur rt.com

YouTube bloque – puis débloque – la chaîne RT arabe très populaire après que la société américaine a déposé des plaintes pour violation de droits d’auteur







Les utilisateurs des médias sociaux se sont moqués de l’ironie de Wojcicki recevant un prix pour la liberté d’expression, et la vidéo de la cérémonie sur YouTube avait recueilli plus de 400 aversions et une seule au moment de la rédaction de cet article.

« C’est la pire forme d’éclairage au gaz que j’aie jamais vue, » a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre interrogé, « Quelle est la prochaine étape, Facebook obtient un prix pour le respect de la vie privée? »

Un créateur de contenu YouTube posté une photo montrant au moins 15 de ses vidéos bannies de la plateforme pour « contenu inapproprié, » et un utilisateur de Twitter a écrit, «Prix de la libre expression? Ont-ils un rire[?] N’a-t-elle pas juste censuré le gouverneur de Floride parlant avec des experts médicaux[?] »

YouTube a interdit une vidéo du gouverneur de Floride Ron DeSantis parlant des avantages et des inconvénients des enfants portant des masques Covid-19 avec un panel de scientifiques plus tôt ce mois-ci, l’appelant «Désinformation médicale».

Plusieurs utilisateurs de haut niveau ont été bannis de YouTube, notamment le fondateur d’Infowars Alex Jones, le rappeur britannique Wiley et l’ancien conseiller de la Maison Blanche Seb Gorka, tandis que de nombreux autres ont été confrontés à divers degrés de censure, du masquage de contenu à la démonétisation.

L’ancien président Donald Trump, la chaîne de télévision conservatrice One America News (OAN) et le gouvernement pakistanais ont également reçu des interdictions temporaires au cours des dernières années.

Les créateurs de contenu YouTube se sont fréquemment prononcés contre les politiques de censure de la plate-forme, certaines des plus grandes personnalités se rendant sur des sites Web concurrents en signe de protestation. Bien que de nombreux créateurs de contenu restent sur la plate-forme YouTube, un nombre croissant de l’utilisent comme site Web secondaire où leur contenu est publié jusqu’à une semaine après son lancement sur un autre service.





Aussi sur rt.com

« Protéger Biden de tout embarras supplémentaire »: YouTube va cacher les « je n’aime pas » sur les vidéos alors que les utilisateurs refusent impitoyablement le président







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!