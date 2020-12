Il y a quelques années, quand Apple a abandonné la prise casque 3,5 mm, certains fabricants de téléphones Android se sont empressés de se moquer de la décision du géant de la technologie basé à Cupertino, pour emboîter le pas plus tard. Eh bien, l’histoire se répète.

Apple a lancé la gamme iPhone 12 en octobre et supprimé le chargeur et les écouteurs intégrés pour des raisons environnementales. Xiaomi a pris un coup à Apple pour ne pas avoir inclus l’adaptateur avec la boîte, mais la société suit les traces d’Apple alors que son PDG Lei Jun a confirmé aujourd’hui que le Mi 11 arrivant le 28 décembre n’aura pas de chargeur dans l’emballage de vente au détail.

Jun a cité la protection de l’environnement comme raison du retrait du chargeur de la boîte du Mi 11 et a déclaré qu’il était conscient que cette décision pourrait ne pas convenir à de nombreux clients.





Traduction automatique du chinois

De plus, Jun a révélé la conception de la boîte de vente au détail de Mi 11, qui est non seulement plus mince par rapport aux boîtes d’autres téléphones livrés avec un chargeur, mais présente également quelques caractéristiques du Mi 11 écrites dessus: appareil photo 108MP, écran Super AMOLED, Certification HDR10 + et réglage audio par Harman Kardon.

Une vidéo publiée par Jun montrant la boîte du Mi 11 contient un texte chinois qui se traduit par « Pack light in 2021 », ce qui suggère que le Mi 11 ne sera pas le seul smartphone Xiaomi à être livré sans chargeur.

Ce n’est cependant pas une surprise, car il s’agira probablement d’une tendance de l’industrie à l’avenir, alors soyez prêt à acheter un chargeur séparément pour votre nouveau smartphone si celui que vous possédez actuellement n’est pas compatible.

