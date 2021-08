Le PDG de Xiaomi confirme le lancement le 10 août de nouveaux smartphones et tablettes

Hier, l’annonce de l’ascension de Xiaomi au numéro 338 de la liste Fortune 500 et aujourd’hui, le PDG Lei Jun a confirmé qu’il tiendrait son discours annuel le 10 août. Lei Jun a également confirmé que le discours de la semaine prochaine apportera également plus de détails sur les prochains smartphone et tablette. offres de la marque.

Affiche du discours annuel de Lei Jun

L’événement marquera la première fois en trois ans avec une nouvelle tablette Xiaomi. Nous avons entendu de nombreuses rumeurs récentes suggérant un trio de Mi Pads. La série Mi Pad 5 pourrait être rejointe par la longue rumeur Mi Mix 4. MIUI 13 peut également être détaillé lors de l’événement qui fait un lancement assez important.

La source (en chinois)