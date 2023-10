Le PDG de Xiaomi annonce HyperOS, le premier à arriver avec la série Xiaomi 14

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a annoncé aujourd’hui l’arrivée d’HyperOS. Le nouveau système d’exploitation fera ses débuts officiels sur la série Xiaomi 14 et sera l’évolution naturelle de MIUI. La série devrait arriver plus tard cette année en Chine, tandis que sa sortie mondiale devrait avoir lieu dans les premières semaines de 2024.

HyperOS est toujours un projet Android Open Source mais sera fusionné avec Vela, la plateforme IoT de Xiaomi.

L’exécutif a partagé un message émouvant sur Weibo, révélant que le système d’exploitation placerait « les gens au centre d’un écosystème » où ils se connecteraient avec d’autres personnes, des voitures et des maisons. Son équipe a commencé avec seulement « quelques ingénieurs » et est aujourd’hui une immense entreprise avec un effectif logiciel de près de 5 000 personnes.

La base d’utilisateurs est passée de « 100 rêveurs » à plus d’un milliard d’utilisateurs depuis le lancement du premier produit MIUI de Xiaomi, le 16 août 2010. L’interface utilisateur actuelle a été lancée avec « seulement quatre fonctions communes » et est désormais un service multi-appareils pour les téléphones et la maison. appareils électroménagers.



Lei Jun, PDG de Xiaomi

Les préparatifs pour Xiaomi HyperOS ont commencé en 2014, lorsque le monde de l’IoT a commencé à émerger. L’entreprise a fait ses premiers pas en 2017 et a ensuite commencé à développer un nouvel écosystème d’appareils et d’applications. L’objectif est de connecter « des dizaines de milliards d’appareils » à l’avenir, et la première étape sera la série Xiaomi 14.

Nos attentes sont que les futurs téléphones Xiaomi soient lancés avec HyperOS, tandis que les anciens produits phares et les appareils haut de gamme recevront une mise à jour OTA, même si la société ne dispose pas de la meilleure solution pour mettre à niveau les anciens téléphones avec des logiciels modernes.

