Le PDG de X/Twitter partage une publicité présentant des tweets qui dunk sur Elon Musk

Il semble que Twitter – la société qui s’appelle désormais « X » en raison du caprice nostalgique d’un milliardaire – ne peut pas échapper au mécontentement des utilisateurs à l’égard de la plateforme, pas même dans sa propre publicité.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Linda Yaccarino, PDG de Twitter a partagé jeudi une nouvelle publicité vidéo pour la plateforme X. Aussi ennuyeux soit-il, cela touche tous les points qu’elle et son patron Elon Musk ont ​​abordés. proclamant leur supposée « application pour tout », y compris les appels vidéo, les paiements et les abonnements des créateurs. Dans le même temps, les utilisateurs ont repéré des tweets plutôt critiques cachés parmi les messages à défilement rapide. Molly White, de la renommée Web3isGoingJustGreat, partagé comment certains des messages faisaient référence au enshittification de Twitter depuis le début du mandat du milliardaire Musk en octobre dernier.

L’un des messages inscrits dans l’annonce indique « l’algorithme de chronologie est en train de mourir car il devient un engagement médiocre maxxed ». [sic] sur les comptes de rapport à faible effort et les discours de rencontres. Un autre tweeter promu par la vidéo fait référence à Les récentes attaques de Musk contre la Ligue anti-diffamationet comment il va a mis en place des personnalités antisémites majeures. Ce tweet dit : « La valeur de Twitter a chuté d’au moins 50 %, et Elon rejette la faute sur les Juifs. Un pari magistral, monsieur.

Voici la vidéo :

Et voici les tweets si vous avez cligné des yeux et les avez manqués :

Capture d’écran: Gizmodo

Capture d’écran: Gizmodo

La plupart des tweets dans ces chronologies semblent dater des 4 et 5 septembre. D’autres messages capturés dans les parchemins incluent des utilisateurs se plaignant de la hausse du coût du loyer, des réactions à l’animateur de fin de soirée Bill Maher. prise horrible sur la grève en cours des écrivains et des acteurs, et une autre lecture « Paul Schrader est un Swiftie, Roman Polanski est un pédophile, Vincent Gallo est un nazi. Acceptez-le, en fin de compte, je ne m’intéresse qu’aux films. Il y avait même un tweet du président Joe Biden coincé là-dedans.

Yaccarino a supprimé son tweet original partageant l’annonce. Elle a ensuite republié un version modifiée de la publicité qui n’inclut plus aucun des tweets les plus controversés présentés dans l’original, bien qu’elle comprenne des tweets différents, mais toujours critiques, sur la vision sourde de Maher des grèves. Il comprend également un tweet d’un compte shitposting présentant une vidéo d’un poulet farci de glace molle. Le tweet disait « Si vous parlez gentiment à la serveuse, elle vous laisse faire ça au Golden Corral. »

Gizmodo a contacté Twitter pour commenter, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. La fonctionnalité Notes de la communauté de Twitter foutu Yaccarinoaffirmant que la nouvelle vidéo n’est pas dans une résolution plus élevée mais supprime les tweets critiques à l’égard de X.

Yaccarino a attribué le mérite de la vidéo à Ted Harrison, responsable de la production et vétéran de six ans sur Twitter. Il est tout à fait possible que d’autres personnes aient également travaillé sur la vidéo et que les éditeurs se soient simplement capturés en faisant défiler leur flux « Pour vous » avec abandon et sans se demander au préalable ce que l’algorithme pourrait leur montrer. Étrangement, les mèmes sexuels évidents ou les publicités omniprésentes et incontournables pour Wendy’s ou Amazon ont été retenus, mais pas les tweets critiquant le leadership de Twitter.

On pourrait dire que les tweets présentés dans la vidéo étaient censés être un collage, une tapisserie composée de millions de fils différents et incongrus formant un tout quelque peu cohérent. Ces tweets critiques renvoient à une époque antérieure à l’accent mis sur les paiements et les actions, à l’époque folle des discours d’experts interconnectés, des mauvaises prises et du shitposting. Si la PDG de Twitter essayait de susciter l’enthousiasme des utilisateurs pour l’avenir, elle les rend peut-être simplement plus nostalgiques.