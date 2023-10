Le PDG de X garantit le respect en temps opportun des demandes de suppression de contenu de l’UE

Source de l’image : FICHIER Image représentationnelle

Linda Yaccarino, PDG de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a récemment confirmé la suppression de nombreux « comptes liés au Hamas » et les mesures prises contre des dizaines de milliers de contenus depuis l’attaque israélienne. Cette annonce fait suite à une lettre du commissaire européen Thierry Breton, qui a exhorté Elon Musk, propriétaire de X, à agir rapidement.

Yaccarino a assuré que X continue de répondre rapidement aux demandes des forces de l’ordre du monde entier, y compris celles des États membres de l’UE. Elle a souligné que leurs efforts se poursuivent pour faire face aux conséquences du conflit.

« Aujourd’hui, nous avons répondu à la lettre de la Commission européenne demandant une mise à jour sur la manière dont nous répondons à ce conflit. Notre travail se poursuit », a écrit Yaccarino.

Dans sa lettre, Yaccarino a souligné l’engagement de l’entreprise à répondre rapidement aux demandes de retrait. Elle a révélé qu’ils avaient déjà répondu à plus de 80 demandes de ce type au sein de l’UE, en respectant les délais requis et en suivant une approche diligente et objective. La lettre réaffirme leur engagement à coopérer avec les autorités chargées de l’application des lois dans le respect des lois applicables.

Plus tôt, le commissaire européen Breton avait mis en garde Elon Musk contre la prétendue diffusion de contenus illégaux et de désinformation sur la plateforme X à la suite des attaques du Hamas en Israël. La lettre soulignait des inquiétudes concernant une éventuelle utilisation abusive de la plateforme pour propager des informations illégales.

Suite à un avertissement adressé à Elon Musk, le commissaire européen Thierry Breton a également écrit au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pour lui demander d’agir rapidement pour supprimer les contenus pro-Hamas sur les plateformes de Meta. Breton a souligné la nécessité de faire preuve de vigilance pour prévenir d’éventuelles violations des nouvelles réglementations de l’UE.

Breton a fixé un délai de 24 heures à Zuckerberg pour répondre aux préoccupations soulevées par l’Union européenne. Ce délai souligne l’urgence de la question et la nécessité d’agir rapidement.

