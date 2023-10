Le PDG de X (anciennement Twitter) répond aux menaces de « désinformation » de l’UE

Le responsable européen Thierry Breton a averti X de mettre fin à la « désinformation » concernant la guerre Israël-Gaza sous peine de sanctions non précisées

La PDG de X (anciennement Twitter), Linda Yaccarino, a défendu la réponse de la plateforme à une prétendue montée de la désinformation et des contenus préjudiciables suite à l’attaque du Hamas contre Israël dans une lettre ouverte au commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, mercredi.

La plateforme de médias sociaux a «ressources redistribuées» et «des équipes recentrées» pour gérer le flux d’informations sur le conflit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a expliqué Yaccarino, affirmant qu’un «groupe de direction» avaient été rassemblés immédiatement après l’incursion des militants palestiniens pour concevoir une stratégie à l’échelle de la plateforme.

En conséquence, a-t-elle expliqué, des dizaines de milliers de publications et d’autres médias liés à la guerre ont été supprimés depuis samedi, tandis que des centaines de comptes prétendument liés à des groupes terroristes, à l’extrémisme et à la violence ont été supprimés.

«Il n’y a pas de place sur X pour les organisations terroristes ou les groupes extrémistes violents et nous continuons à supprimer ces comptes en temps réel, notamment en prenant des mesures proactives.», a écrit Yaccarino.

Plus de 700 notes communautaires, promues par le propriétaire de la plateforme de vérification des faits Elon Musk comme alternative aux vérificateurs de faits établis, circulent à propos du conflit, a-t-elle poursuivi, révélant que les annotations sont publiées plus rapidement que jamais.

Breton avait prévenu Musk dans un «urgent» lettre ouverte mardi selon laquelle X s’expose à une enquête potentielle et à de lourdes sanctions en vertu de la nouvelle loi européenne sur les services numériques s’il ne s’attaque pas immédiatement au contenu illégal et à la désinformation qui sévissent prétendument sur la plateforme concernant le conflit Israël-Gaza.

Le milliardaire a eu 24 heures pour répondre aux demandes de Breton, qui comprenait l’ordre de contacter les forces de l’ordre afin de «assurer [X] répondre[s] promptement à leurs demandes.» Dans sa réponse, Yaccarino a insisté sur le fait que X répondait volontiers aux demandes des forces de l’ordre, mais qu’il n’en avait reçu aucune d’Europol au moment de la rédaction de cet article.

Alors que Breton avait affirmé que l’UE avait «les indications« X était utilisé pour diffuser à la fois de la désinformation et du contenu illégal, ce qui suggère »sources qualifiées» avait confirmé que la plateforme bafouait les réglementations de l’UE, il n’a mentionné aucune violation spécifique dans sa lettre. Musk a demandé à plusieurs reprises des exemples dans un fil de discussion sur X, mais Breton s’y est opposé, affirmant que le PDG de Tesla était «bien conscient» des plaintes concernant «contenu faux et glorification de la violence.»

La division Sécurité de X a révélé plus tôt cette semaine que la plateforme avait constaté une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens en Israël et en Palestine et qu’elle ciblait spécifiquement les nouveaux comptes affiliés au Hamas pour les supprimer via un partenariat avec le Forum Internet mondial de lutte contre le terrorisme.

Mercredi, Breton a également menacé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, d’un « similaire ».urgent» lettre, avertissant le milliardaire qu’il avait 24 heures pour fournir au bloc une description détaillée de la manière dont sa plateforme abordait la propagation de la désinformation et des contenus illégaux concernant la guerre Israël-Hamas.