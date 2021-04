La demande d’articles et d’appareils ménagers est à la hausse et la tendance ne disparaîtra pas de sitôt, selon le PDG de Whirlpool, Mark Bitzer.

« Les gens ont une forte orientation vers la maison et la maison », a déclaré Bitzer à « Closing Bell » de CNBC dans une interview mercredi. «Si vous écoutez toutes les entreprises annoncer leurs politiques de travail, je dirais que de nombreux consommateurs resteront en moyenne un ou deux jours de plus chez eux. Cela ne fait que stimuler la consommation d’appareils et cela ne disparaîtra pas de sitôt.

Plus tôt mercredi, Whirlpool a annoncé avoir gagné 433 millions de dollars, soit 6,81 dollars par action, en forte hausse par rapport aux bénéfices de 154 dollars, ou 2,45 dollars par action, il y a un an. Hors éléments, Whirlpool a gagné 7,20 $ par action.

Les ventes ont augmenté de près de 24% pour atteindre 5,36 milliards de dollars, contre 4,33 milliards de dollars il y a un an.

L’entreprise a également relevé ses prévisions pour l’année. Il s’attend désormais à ce que les ventes augmentent de 13%, soit plus du double de son estimation antérieure de 6% de croissance des ventes. Le bénéfice par action devrait se situer entre 23,10 $ et 24,10 $.

Les actions ont augmenté de plus de 2% après la clôture du marché mercredi.

Bitzer a déclaré que les ventes de ses produits seraient davantage aidées par la demande accrue sur le marché du logement, ce qui alimentera la croissance de l’industrie pour les années à venir. À court terme, a-t-il déclaré, les contrôles de relance de Covid aident à stimuler les dépenses de consommation.

La récente inflation des coûts des matières premières telles que l’acier, les plastiques, le pétrole et le fret a contraint l’entreprise à augmenter les prix, mais cela n’a pas dissuadé l’optimisme de Bitzer.

« De toute évidence, nous sommes confrontés à un environnement où nous ne voyons qu’une inflation des coûts. Je ne pense pas que cette inflation des coûts disparaîtra du jour au lendemain », a-t-il déclaré. « Nous avons vu le besoin de proposer des augmentations de prix et … mis en œuvre des augmentations de prix de l’ordre de 5% à 12%. »