Le PDG de Wheels Up cherche à transformer l’industrie des jets privés alors que l’entreprise fait ses débuts via SPAC

La société de jets privés Wheels Up a fait ses débuts sur le marché mercredi après avoir finalisé sa fusion SPAC, et le PDG de la société cherche à porter l’entreprise vers de nouveaux sommets grâce à la technologie.

Les actions de la société ont clôturé à 11,55 $ mercredi, en hausse de 16,31% sur la session. Le commerce était en pause temporairement mercredi matin en raison de la volatilité.

« En hausse d’un centime, en baisse d’un centime, en hausse de 50 cents, en baisse de 50 cents – je ne m’en inquiète pas. Je pense que le cours de l’action, si nous exécutons, va prendre soin de lui-même à long terme », Wheels Up a déclaré mercredi le fondateur et PDG Kenny Dichter dans une interview sur « Squawk on the Street » de CNBC.

« Nous recherchons d’excellents détenteurs à court, moyen et long terme qui croient en nous, et nous allons nous tenir debout et livrer pour eux », a-t-il ajouté.

Pour que Wheels Up soit à la hauteur, a déclaré Dichter, l’utilisation de la technologie sur son marché de membres et d’avions privés sera importante. « Cela ressemblera plus à Uber et Airbnb qu’à une compagnie aérienne », a-t-il déclaré.

Wheels Up a commencé à se négocier à la Bourse de New York sous le symbole « UP », un jour après la clôture de sa fusion avec la société de chèques en blanc Aspirational Consumer Lifestyle Corp. C’est la première société d’aviation privée à entrer en bourse.

Il a reçu plus de 650 millions de dollars de produit brut de la fusion, dont certains provenaient d’un PIPE, ou d’un investissement privé dans des actions publiques.

Wheels Up possède ou loue environ 170 avions et en gère environ 170 autres, selon une présentation aux investisseurs. Il a accès à environ 1 200 avions dans un réseau tiers auquel il peut puiser pour répondre à la demande.

Wheels Up propose une adhésion à ses clients à plusieurs niveaux de prix, selon la société.

Au premier trimestre 2021, Wheels Up a annoncé une augmentation de 68% de ses revenus à 261,7 millions de dollars et une augmentation de 56% du nombre de membres actifs, car la création de richesses croissante et les risques pour la santé associés à la pandémie ont accru la demande de voyages en jet privé.

Dichter, qui a fondé Wheels Up en 2013, a déclaré que la croissance de l’entreprise a été une « brûlure lente » accélérée par la pandémie. Il voit de nombreuses opportunités de croissance future, affirmant que les clients potentiels de Wheels Up ne sont pas exclusivement des personnes fortunées qui souhaitent voyager uniquement en privé.

« Wheels Up a une situation où… 80% de nos clients voyagent en avion commercial », a déclaré Dichter. « Il s’agit donc vraiment du marché adressable et de la démocratisation, ce qui nous donne cet élan et nous permet d’être une entreprise beaucoup plus importante à l’avenir. »

La société cible les clients voyageant en première classe et en classe affaires, a déclaré Dichter. Il cible également les clients de Delta Air Lines, car les clients de Wheels Up bénéficient également d’avantages pour les voyages en aviation commerciale grâce au partenariat de la société avec l’unité de jets privés de Delta.

Le PDG de Delta Air Lines, Ed Bastian, a déclaré mercredi à CNBC que Delta était devenu le plus grand actionnaire de Wheels Up après cela. partenaire de l’entreprise en 2019. L’investissement de Delta dans Wheels Up valait plus de 500 millions de dollars mercredi matin, selon Bastian.

« C’est un partenariat qui grandit ensemble », a déclaré Bastian sur « Squawk Box ». Si vous déposez un dépôt sur Wheels Up, disons un dépôt de 100 000 $, vous pouvez l’utiliser pour voyager sur Wheels Up ou vous pouvez l’utiliser pour voyager sur Delta, ce qui est un arrangement vraiment unique car je pense que l’un des plus gros obstacles à les personnes utilisant le programme a été la taille du dépôt qui est requis et la question est : « À quelle fréquence allons-nous l’utiliser ? Nous avons éliminé ces frictions. »

Dichter a déclaré que le taux de fidélisation des clients de l’entreprise est actuellement de 80 %, ce qui, selon lui, peut éventuellement dépasser 90 %. Pour atteindre cet objectif, a déclaré Dichter, la société vise à trouver des moyens d’augmenter l’activité de vol parmi ses membres de niveau inférieur. Actuellement, Wheels Up a un taux de rétention de 90% avec des clients dépensant 25 000 $, a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que les gens prennent l’avion, le taux de rétention passe à 91, 92, 93, 94 », a-t-il déclaré.