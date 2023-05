Le PDG de WestJet et le chef du syndicat des pilotes s’affrontent au sujet de la rémunération alors que la grève se profile

Aucun signe d’une percée n’a émergé dans les pourparlers entre WestJet et ses pilotes mercredi, alors que le PDG de la société a jugé les attentes du syndicat irréalistes tandis que l’Air Line Pilots Association a critiqué la compagnie aérienne pour avoir tenté de « vilipender publiquement » ses employés.

Le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a déclaré mardi soir que les deux parties restaient très éloignées sur les principaux points de friction – en particulier les salaires – alors que les négociations se réchauffent et que le temps presse pour un délai de grève.

« L’écart est encore énorme », a déclaré von Hoensbroech depuis le lieu de négociation, un hôtel au nord de Toronto. Ni l’entreprise ni le syndicat n’ont fourni de mise à jour concrète mercredi sur l’état des négociations.

Plus de 1 800 pilotes de WestJet et de sa filiale Swoop sont sur le point de quitter le travail à partir de 3 h HAE vendredi après que le syndicat a émis un préavis de grève lundi soir.

L’impasse a laissé des milliers de passagers avec des plans de voyage pour le long week-end de mai et au-delà suspendus dans les limbes.

En reconnaissance de cette incertitude, la compagnie aérienne propose des remboursements aux passagers qui annulent des vols prévus jusqu’au 21 mai, et des modifications sans frais des réservations au cours de la même période.

La grève potentielle a déjà entraîné une baisse des réservations pour la compagnie aérienne, qui n’a pas réalisé de bénéfices depuis 2019, a déclaré von Hoensbroech.

« Nous avons traversé trois ans d’une pandémie qui a laissé des cicatrices très profondes », a-t-il déclaré.

Alors que le transporteur est toujours en convalescence, sa dernière offre au syndicat verrait les capitaines d’avions gros porteurs gagner 350 000 $ en rémunération totale par an d’ici la fin de la durée de la convention collective, selon une lettre aux équipages de conduite de la compagnie et obtenue par Le Canadien Presse. Les capitaines au corps étroit gagneraient 300 000 $.

« Immédiatement après la date d’entrée en vigueur, les pilotes de WestJet auraient eu le taux de salaire le plus élevé pour le copilote et le capitaine le plus élevé au Canada », indique la lettre du lundi soir.

Le syndicat affirme que les chiffres ne racontent pas toute l’histoire.

« La décision de la direction de WestJet de manipuler et de sélectionner de manière sélective les chiffres des salaires est un exercice de pratiques comptables créatives qui ne reflètent en aucun cas la réalité réelle de la rémunération de ses pilotes », a déclaré Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet de l’Air Line Pilot Association. une déclaration.

« Nous encourageons la direction de WestJet à déployer ses efforts pour négocier un contrat, au lieu d’essayer de vilipender publiquement les pilotes mêmes qui se battent pour faire partie du succès futur de la compagnie aérienne et aider l’entreprise à reconnaître sa propre stratégie de croissance très vantée. »

L’Association des pilotes d’Air Canada a déclaré la semaine dernière que les équipages de conduite travaillaient avec une «réduction importante» par rapport à leurs homologues américains, une préoccupation à laquelle Lewall s’est fait l’écho à la suite d’une augmentation de salaire de 34% sur quatre ans obtenue en mars par les pilotes de Delta Air Lines.

Von Hoensbroech était d’accord, mais a déclaré que le syndicat nourrissait néanmoins « des attentes extrêmes ».

« Ils ont réalisé que les pilotes aux États-Unis gagnent le double de ce que gagnent les pilotes au Canada, et ils veulent avoir cela aussi. Et je pense qu’il est assez évident pour quiconque qu’une telle attente de doubler les salaires n’est tout simplement pas réaliste.

Lewall a déclaré que les salaires, les horaires et la sécurité de l’emploi restaient les principaux domaines de litige – un autre point sur lequel le PDG est d’accord.

Quelque 340 pilotes ont quitté le transporteur au cours de la dernière année et demie – principalement pour d’autres compagnies aériennes canadiennes, selon Lewall. Mais von Hoensbroech a déclaré que la flotte principale de WestJet avait embauché trois fois plus de pilotes qui avaient démissionné.

Il a reconnu que son segment régional, WestJet Encore, a perdu beaucoup de travailleurs, mais a noté qu’ils ne font pas partie de la négociation actuelle.

En réponse au préavis de grève, WestJet a émis un avis de lock-out peu avant minuit lundi afin de maintenir le «contrôle» de ses avions, a déclaré le PDG. Alors que l’action professionnelle peut être limitée et rotative, les verrouillages impliquent une application générale. Les deux pourraient entrer en vigueur vendredi, mais ni l’un ni l’autre ne doit le faire.

« Si une grève nous frappe à court préavis à un moment où nous ne nous y attendons pas, nous pouvons bloquer un avion quelque part dans les Caraïbes – je ne sais pas où », a déclaré von Hoensbroech. « Alors nous sommes en difficulté. »

Le PDG ainsi que le chef de l’exploitation et le directeur financier de WestJet se sont tous rendus dans un hôtel près de l’aéroport Pearson de Toronto pour tenter de conclure un accord avec le syndicat.

Mercredi, le ministre des Transports Omar Alghabra a encouragé les deux parties à parvenir à une résolution, notant que le ministre du Travail Seamus O’Regan et un médiateur – Peter Simpson, qui dirige le service fédéral de médiation – sont sur le terrain.

« Je ne veux pas mettre le doigt sur la balance », a déclaré Alghabra aux journalistes à Ottawa. « En fin de compte, la plus grande obligation est de s’assurer qu’ils fournissent le service qu’ils ont vendu aux clients. »

En cas de retard ou d’annulation, les clients seront « remboursés ou relogés, selon le cas », a indiqué lundi la compagnie aérienne.

Selon l’Office des transports du Canada, les règlements autorisent les passagers à effectuer une nouvelle réservation dans les 48 heures suivant une annulation ou un retard de plus de trois heures.

Si la compagnie aérienne ne peut pas respecter ces obligations, le passager peut opter pour un remboursement ou d’autres arrangements de voyage, sans frais, sur « toute compagnie aérienne voyageant sur un itinéraire raisonnable depuis le même aéroport » – ou depuis un aéroport proche, et le transporteur doit « vous y transporter », indique le site Web de l’agence.

Le concurrent de Swoop, Flair Airlines, a profité de l’incertitude entourant les voyages à venir, ajoutant des vols à ses liaisons Vancouver-Calgary et Vancouver-Edmonton et encourageant effrontément les voyageurs sur sa page d’accueil à « n’interrompez pas votre long week-end ».

Alors que les négociations se poursuivaient mercredi, l’Association des pilotes de ligne a approuvé une fusion avec les 4 500 membres de l’Association des pilotes d’Air Canada, réunissant les deux plus grands groupes de travail des équipages de conduite du pays sous un même toit.

Cette décision signifie que 95 % des pilotes professionnels canadiens sont représentés par un seul syndicat, avec effet immédiat, a déclaré Charlene Hudy, présidente du conseil du syndicat d’Air Canada, dans un communiqué.

« Avec la force collective de plus de 73 000 pilotes en Amérique du Nord, nous sommes impatients de travailler à un avenir meilleur pour la profession de pilote et l’industrie de l’aviation dans son ensemble. »

—Christopher Reynolds, La Presse canadienne

