Le PDG de Wendy’s vante l’accord de service au volant de l’IA avec Google, une opportunité de fin de soirée

Wendy’s Le PDG Todd Penegor a déclaré mercredi à Jim Cramer de CNBC que le partenariat d’intelligence artificielle de la chaîne de restauration rapide avec Google est la « première étape » vers des changements technologiques supplémentaires dans ses restaurants.

Wendy’s et Alphabet Google, propriété de Google, a travaillé pour créer un chatbot IA spécialement conçu pour les commandes au volant. La chaîne de hamburgers basée dans l’Ohio lancera un programme pilote de service au volant AI à plusieurs endroits dans la région de Columbus à partir de juin, a déclaré Penegor à Cramer.

Cette nouvelle fonctionnalité de service au volant vise à « supprimer le point le plus lent du processus de commande, la commande au haut-parleur », pour créer une expérience de restauration plus agréable, a déclaré le PDG. « Nous allons beaucoup apprendre. Premier pas vers beaucoup d’innovations », a-t-il ajouté.

Penegor a souligné son engagement à moderniser Wendy’s au cours des prochains trimestres, en mettant l’accent sur l’opportunité des tableaux de menus numériques, par exemple. Tous ensemble, Penegor a déclaré que Wendy’s essayait de « conduire le restaurant du futur » avec ces initiatives.

En plus des changements axés sur la technologie, Penegor a déclaré qu’un autre domaine d’opportunité réside dans les heures d’ouverture des magasins Wendy’s. « Nous allons nous pencher tard dans la nuit », a-t-il déclaré. « Nous savons que nous avons sous-indexé et avons la possibilité de générer beaucoup de croissance » en ciblant la foule de fin de soirée.

Plus tôt mercredi, Wendy’s a annoncé des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu, avec un chiffre d’affaires total de 528,8 millions de dollars, en hausse de 8,2 % par rapport à la période de l’année précédente, et supérieur à l’estimation consensuelle de 522 millions de dollars. Le bénéfice par action de la société s’est établi à 0,21 $, soit à peine un cent de plus que prévu.

Mais en dépit de battre les hauts et les bas, Wendy’s a refusé de relever ses prévisions pour l’ensemble de l’année, ce qui a peut-être contribué à la chute de son action d’environ 2 % à son plus bas mercredi. Cependant, les actions de Wendy’s ont remonté pour terminer en hausse de 1 % mercredi, à 23,21 $ chacune.

Avis de non-responsabilité : Jim Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Alphabet.

S’inscrire maintenant pour le CNBC Investing Club de suivre chaque mouvement de Jim Cramer sur le marché.