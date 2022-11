Le PDG de Wefox “dégoûté” par les licenciements massifs dans les technologies : “Ce sont des humains”

HELSINKI, Finlande – Le patron de la startup européenne d’assurance numérique Wefox a offert une réponse accablante aux entreprises technologiques qui ont licencié des travailleurs en masse.

Les goûts de Méta , Amazone et Twitter ont licencié des dizaines de milliers d’employés en réponse à la pression des investisseurs, qui veulent les voir réduire leurs coûts pour faire face à un ralentissement économique mondial.

La fintech suédoise Klarna a été parmi les premiers grands employeurs de la technologie à supprimer des emplois cette année, supprimant 10 % de ses effectifs en mai. Plusieurs entreprises ont emboîté le pas, de celles de Big Tech à des startups soutenues par des entreprises comme Stripe.

Julian Teicke, PDG de Wefox, a déclaré à CNBC qu’il était “dégoûté” par ce qu’il considère comme un mépris de certains de ses pairs pour leurs employés.

“Je suis un peu dégoûté par des déclarations du genre ‘ne ratez jamais une bonne crise’ [or] ‘nous devons réduire le gras'”, a déclaré Teicke dans une interview en marge de Slush, une conférence de startups à Helsinki, en Finlande.

Les capital-risqueurs ont conseillé aux startups de leurs portefeuilles de réduire les coûts et de geler les embauches alors que les économistes mettent en garde contre une récession imminente.

Après une année 2021 exceptionnelle remplie d’introductions en bourse et de méga cycles de financement, certaines des startups les plus précieuses d’Europe ont licencié un nombre important d’employés et réduit considérablement leurs plans d’expansion.

Au début de Slush jeudi, Doug Leone, partenaire de Sequoia Capital, a déclaré aux fondateurs et aux investisseurs qu’ils devraient saisir les opportunités apportées par les défis de l’économie au sens large.