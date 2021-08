Le PDG de Weber décrit la nouvelle gamme de barbecues intelligents alors que le stock apparaît pour ses débuts sur le marché

Weber Grills prévoit de lancer cette année une nouvelle gamme qui redéfinit les grillades au propane, a déclaré jeudi le PDG Chris Scherzinger à CNBC avant la cotation publique de la société.

Sur « Squawk on the Street », Scherzinger a déclaré que la ligne connectée à Internet sera capable de mesurer les niveaux de propane, d’alerter les utilisateurs lorsque le réservoir est bas et de « vous faire le plein ».

« Vous pouvez maintenant avoir un tout nouveau modèle commercial pour les abonnements Weber, l’engagement des consommateurs entre les expériences de grillades, toutes sortes de nouvelles façons de prendre cette catégorie », a déclaré Scherzinger, ajoutant que la société prévoyait de dévoiler le nouveau « jeu- changeur » ​​en trois mois environ.

Les actions Weber, qui se négocient sous le symbole boursier « WEBR » à la Bourse de New York, étaient en hausse de plus de 16% jeudi matin. Les débuts de Weber surviennent environ une semaine après que le fabricant de grillades rival Traeger a levé 424 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Weber a levé environ 250 millions de dollars lors de son introduction en bourse jeudi, vendant environ 17,9 millions d’actions à 14 dollars pièce, selon un communiqué de l’entreprise. C’est moins de la moitié du montant il avait l’intention de lever le mois dernier, lorsqu’il a annoncé son intention de vendre 46,88 millions d’actions entre 15 et 17 dollars chacune, levant jusqu’à 797 millions de dollars pour une valorisation d’environ 5 milliards de dollars.

« Nous ne nous concentrons pas vraiment sur le quotidien ou les bosses et le bruit. Nous nous concentrons sur le long terme », a déclaré Scherzinger, interrogé sur l’introduction en bourse réduite. « Ce que nous faisons, c’est investir dans la croissance, et les investisseurs à qui nous avons parlé sont très enthousiastes à l’idée de notre piste à l’avenir. »

Weber vend des barbecues au gaz, électriques et au charbon. Basée dans l’Illinois, elle opère dans 78 pays à travers le monde et compte 4 710 partenaires commerciaux dans le monde. Au cours des six mois se terminant le 31 mars, Weber a enregistré des revenus de 963,3 millions de dollars, en hausse de 62 % par rapport à la même fenêtre un an plus tôt. Le bénéfice net a également bondi de 213 % d’une année sur l’autre à 73,8 millions de dollars au cours de cette période de six mois.

Scherzinger a déclaré que les initiatives de vente directe aux consommateurs et de commerce électronique de la société représentent désormais plus de 20 % de l’activité de la société et ont généré plus de 65 millions de visiteurs sur son site Web l’année dernière. Depuis 2018, l’activité de vente directe aux consommateurs de Weber a enregistré un taux de croissance annuel composé du chiffre d’affaires de 47 %, selon son dépôts auprès de la SEC.

« Par une large marge, nous avons une avance moyenne de trois fois sur le joueur n°2 dans chaque pays, et dans chaque pays, c’est un n°2 différent », a déclaré Scherzinger. « Cela a entraîné 70 ans de croissance des ventes à deux chiffres, et nous attendons avec impatience une très longue piste pour un marché de 49 milliards de dollars devant nous. »

— Reuters a contribué à ce rapport.