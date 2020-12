Une image de WarnerMedia’s Dune, sortie prévue en 2021. | WarnerMedia

Vous pouvez voir tout Warner Bros. ‘ films sur HBO Max l’année prochaine – le même jour qu’ils arrivent au cinéma. Voici une séance de questions-réponses avec Jason Kilar sur la logique derrière le mouvement.

Le mois dernier, WarnerMedia a annoncé que les abonnés de HBO Max pourraient regarder Wonder Woman 1984 à la maison le jour de Noël – le même jour, il ferait ses débuts dans les salles de cinéma. C’était un très gros problème pour l’industrie du cinéma.

C’est donc une affaire beaucoup plus importante: jeudi, WarnerMedia a déclaré qu’elle utiliserait la même stratégie «jour et date» pour tous les 17 films – y compris les blockbusters potentiels comme Dune, et un nouveau Matrice suite – qu’il prévoit de sortir en 2021.

Hollywood prospère grâce à l’hyperbole. Mais il aurait été juste de décrire ce mouvement comme inimaginable il y a moins d’un an. Alors que certains cinéphiles et studios souhaitent depuis longtemps faciliter la visualisation des films à la maison, l’industrie du cinéma a détesté cette idée et a pu l’empêcher de se produire.

La pandémie a changé cette dynamique. Les grandes chaînes de cinéma ont perdu leur influence, et maintenant WarnerMedia en profite – et, surtout, donne à HBO Max, son futur concurrent Netflix, un énorme coup de pouce.

J’ai parlé au PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, de la réflexion et du timing derrière sa décision, de certaines répercussions financières et de ce que tout cela signifie pour les films dans un monde post-pandémique. Ce qui suit est une transcription légèrement modifiée de notre conversation.

Peter Kafka

Quand avez-vous commencé à penser à faire cela? Depuis que vous avez commencé votre travail au printemps dernier? Ou seulement ces dernières semaines?

Jason Kilar

Plus longtemps que ces dernières semaines, mais ce n’était certainement pas le premier jour. Je dirais au cours de la seconde moitié de cette année. Au fur et à mesure que la pandémie avançait, que nous avons commencé à penser aux fans, aux partenaires et aux exposants, nous avons eu beaucoup de préoccupations différentes. C’est donc vraiment là que les choses ont commencé – à la fin de l’été et à l’automne. Plus nous passions de temps à y réfléchir, plus nous nous sentions très bien avec ce que nous avions annoncé pour la première fois. Wonder Woman 1984 et ce que nous annonçons aujourd’hui.

Peter Kafka

Lorsque vous avez annoncé l’accord Wonder Woman, un représentant des relations publiques de Warner m’a dit que vous n’aviez pas conclu d’accord spécial avec les exposants – que vous alliez leur offrir le film aux mêmes conditions que vous le faites toujours. Est-ce la même chose pour l’ardoise 2021?

Jason Kilar

Sur celui-là, je vais devoir reporter, mais si je peux, nous vous recontacterons. Je veux juste m’assurer de vous donner la bonne réponse. Je m’excuse donc de ne pas avoir répondu directement à votre question. [A WarnerMedia PR rep followed up with this statement: “We are in ongoing conversations with theater owners.”]

Peter Kafka

Laissez-moi essayer autrement: que vous ont dit les exposants sur votre plan?

Jason Kilar

Je vais répondre à la question que j’aurais préféré que vous posiez.

Me mettre dans la peau d’un distributeur de théâtre: pour le moment, l’une des choses qui, à mon avis, pourrait être la plus utile pour eux et leur entreprise est un flux constant de nouveaux et excellents films – et c’est ce que nous nous efforçons de faire. Au fait, tout le monde n’intervient pas.

Je pense que cela a beaucoup pesé sur cette décision – que pouvons-nous faire pour servir un certain nombre d’électeurs différents? Tout d’abord et surtout, les fans. Mais aussi, des exposants; aussi talent – réalisateurs, acteurs, conteurs, etc. et une foule d’autres considérations. Et nous pensons beaucoup à l’exposition, car vraiment – dans 10 ans, dans 15 ans, nous allons être dans le secteur de l’exposition. Parce que les clients le veulent et c’est une expérience formidable. Je le fais beaucoup moi-même.

Dans cet esprit, ce que nous avons retenu, c’est que donner un flux constant de gros budget, de bons films, aux cinémas au cours des 12 prochains mois, peut être très, très utile pour leurs entreprises.

Peter Kafka

On dirait que ce que vous dites, c’est que ce que vous avez dit aux distributeurs est « Ce n’est pas ce que vous voulez, mais c’est mieux que rien. » Est-ce un résumé juste?

Jason Kilar

Je dirais que si vous choisissez entre trois scénarios possibles, bien sûr, tout le monde va choisir celui qui lui est le plus favorable. L’environnement actuel dans lequel nous vivons, dans la pandémie – il n’y a pas de choix comme ça. Je pense donc que votre évaluation est juste, mais je pense que ce n’est que la nature humaine. Bien sûr, j’aimerais beaucoup de choses qui ne sont tout simplement pas réalistes au milieu d’une pandémie. Mais je suis très reconnaissant pour certaines des choses qui sont disponibles en cas de pandémie. Comme être en mesure de livrer une ardoise de film d’un an aux salles, au milieu de ce que nous traversons tous, je pense que c’est une très bonne chose.

Peter Kafka

Cela ne s’applique qu’aux cinémas et aux téléspectateurs aux États-Unis, et HBO Max n’est pas encore disponible en dehors des États-Unis. Quand sera-t-il disponible à l’international?

Jason Kilar

Nous travaillons vraiment dur là-dessus.

Peter Kafka

À quel point cela concerne-t-il la pandémie et une opportunité unique, et combien cela représente-t-il pour vous de relancer HBO Max, qui crée une confusion dans la marque et n’a pas eu de discours convaincant auprès des consommateurs?

Jason Kilar

[Laughs]. C’est une question suggestive, et je suis offensé par la prémisse. J’espère que vous et moi pourrons bientôt en parler davantage, où nous pourrons avoir une conversation plus approfondie sur HBO Max et comment cela se passe. Parce que je pense que vous seriez assez surpris des résultats.

Cela dit, tout a commencé à partir d’une fonction de pandémie, d’abord et avant tout; avoir une situation où nous avons 17 films incroyables qui nous enthousiasment, et qui pensent aux fans, et que pouvons-nous faire. HBO Max en fait partie et HBO Max bénéficiera matériellement de cette décision. Mais ce n’était en aucun cas la seule considération. Cela a vraiment commencé avec a) les fans, b) la pandémie, puis HBO Max a pu jouer un rôle central dans ce que je pense être une solution très innovante.

Peter Kafka

Certains des talents impliqués dans vos films peuvent recevoir des paiements basés en partie sur les revenus des salles de cinéma. Allez-vous devoir refaire ces accords ou les compenser d’une manière ou d’une autre en raison de la baisse des revenus cinématographiques?

Jason Kilar

Il y a des frais de licence matérielle pour la période pendant laquelle HBO Max est en mesure d’exposer ces films. Donc, cela joue absolument là-dedans. Et les talents qui participeront aux films pourront également participer de cette manière. Il y a donc une considération absolument économique pour ce qui se passe ici. De toute évidence, aucun de nous ne peut agiter une baguette et provoquer l’apparition soudaine du box-office non pandémique en 2021. Mais l’exposition HBO Max a un prix. Et les talents et les gens derrière la scène qui obtiennent la participation peuvent y participer.

Peter Kafka

Pour clarifier cela: HBO Max, une unité de WarnerMedia, paiera Warner Bros., une unité de WarnerMedia, et le talent de ces films en recevra une part, de la même manière qu’ils obtiendraient une part de théâtre. dollars de distribution?

Jason Kilar

C’est exactement ça.

Peter Kafka

Grande image. C’est passionnant pour les consommateurs et c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous souhaitent voir depuis longtemps. Comment le donner aux consommateurs en 2021, puis remettre le génie dans la bouteille, après que nous ayons un vaccin largement distribué?

Jason Kilar

Si je pouvais prédire les 30 prochains jours, je pourrais probablement vous donner une meilleure réponse sur ce à quoi ressembleront dans 13 mois. Mais quand il s’agit de ce que nous pensons être la bonne chose à faire, maintenant – vous devriez lire mon article de blog, car il contient des choses supplémentaires que vous n’avez pas vues dans le communiqué de presse – nous en sommes vraiment heureux. Au-delà de 2021, on ne sait pas. Je pense que votre question est très juste, mais je n’ai pas de réponse pour vous, au-delà, nous devrions évidemment vérifier cette fois l’an prochain.

Peter Kafka

Mais vous êtes un penseur de longue date. Et vous n’avez pas besoin de réfléchir loin pour penser à 2022. Dois-je m’attendre, en tant que consommateur, à pouvoir faire des variations à ce sujet à l’avenir?

Jason Kilar

Je n’ai pas de grandes déclarations. J’apprécie que vous en cherchiez un.

Peter Kafka

D’accord, voici une question plus tactique: quand HBO Max arrive-t-il à Roku?

Jason Kilar

[Laughs]. N’hésitez pas à appeler Roku. Je peux vous donner leur numéro et vous pouvez poser cette question. Nous leur parlons quotidiennement, et ils nous parlent quotidiennement. Mais à part cette friandise, je pense qu’il vaut mieux que ces conversations restent privées jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose de digne de partager.

Je dirai quelque chose que j’ai déjà dit à propos d’Amazon: il est très clairement dans l’intérêt de Roku et de WarnerMedia de trouver un terrain d’entente ici. Cela profite aux deux entreprises – et, plus important encore, les fans le veulent. Habituellement, lorsque vous avez ces dynamiques en jeu, les choses sont comprises. Nous investissons beaucoup de temps, d’énergie et de réflexion dans celui-ci.

Peter Kafka

Est-il techniquement possible que cela se produise à temps pour Wonder Woman? J’ai l’impression qu’il serait difficile de basculer un interrupteur à ce stade et de faire fonctionner ce timing, même si vous parveniez à un accord ce soir.

Jason Kilar

Les aspects techniques de ceci ne sont pas difficiles. Nous avons signé un accord avec Amazon et quelques jours plus tard, nous étions en ligne avec notre application sur tous les appareils Fire. La technologie n’est pas la contrainte.

Peter Kafka

D’accord. Quelle est la question que tu voulais que je pose?

Jason Kilar

La question que je voulais vous poser est la suivante: avez-vous aimé notre vidéo?

Peter Kafka

Je n’ai pas eu le temps de regarder la vidéo.

Jason Kilar

Tu dois le regarder. J’espère que lorsque vous le regarderez, vous l’utiliserez lorsque vous écrivez à ce sujet. J’ai eu un coup de pied sur ces 43 secondes et j’espère que vous aussi.

Peter Kafka

Dûment noté.