Le PDG de Warner Music déclare que nous devrions adopter l’IA dans l’industrie

Comme le Writers Guild of America conclut un accord avec des studios de cinéma et de télévision En ce qui concerne l’utilisation de l’IA à Hollywood, il semblerait que l’industrie musicale soit également tenue de rendre des comptes. Le PDG de Warner Music Group, Robert Kyncl, pense que l’IA est en fait une très bonne chose pour l’industrie musicale. TechCrunch signalé sur la position de Kyncl, qui a été révélée lors d’une apparition au 2023 Conférence de codage.

« Vous devez adopter la technologie, car ce n’est pas comme si vous pouviez mettre la technologie dans une bouteille… comme si le génie n’y retournait pas », a déclaré Kyncl, cité par le média.

L’une des principales préoccupations des créatifs de nos jours est de se protéger contre l’IA qui vole leur travail. Kyncl a cité son passage chez YouTube, au cours duquel il a été chef des affaires de l’entreprise pendant plus d’une décennie. L’équipe de la plateforme de partage de vidéos a développé un système appelé Content ID pour détecter quand de la musique protégée par le droit d’auteur a été utilisée dans une vidéo mise en ligne. Ce système signale ensuite la vidéo et l’empêche de gagner de l’argent. Selon TechCrunch, Kyncl affirme que Warner Music Group cherche à créer un système similaire pour protéger sa liste, qui peut se désinscrire s’il le souhaite.

« Nous avons bâti une entreprise de plusieurs milliards de dollars [at YouTube], qui représente désormais une activité de plusieurs milliards de dollars par an », a déclaré Kyncl. «C’était une source de revenus incroyable pour tout le monde. L’IA, c’est ça, avec de nouveaux super outils. Nous devons l’aborder avec la même réflexion et nous devons nous assurer que les artistes ont le choix.

Même si l’ID de contenu de YouTube peut être aléatoire lors de sa détection et a causé beaucoup de problèmes pour les créateurs, la détection de l’IA pourrait être beaucoup plus difficile à réaliser. Plus tôt ce mois-ci, OpenAI admis qu’à l’heure actuelle, aucun détecteur ne peut « faire la distinction de manière fiable entre le contenu généré par l’IA et celui généré par l’homme. »

Dans l’état actuel des choses, l’industrie musicale est assez déchirée par toute cette histoire d’IA. En août, il a été révélé que Google et Universal Music Group étaient en pourparlers pour obtenir une licence pour les voix d’artistes pour recréer leur voix avec l’intelligence artificielle à l’aide d’un logiciel. Avec cet outil, les fans peuvent créer n’importe quelle chanson de leur choix en utilisant la voix de leur artiste préféré, mais cet artiste recevra une compensation en tant que détenteur des droits d’auteur. De même, Google et UMG ont approfondi leur partenariat avec l’incubateur YouTube incroyablement vague qui verra les artistes guider l’approche de YouTube dans la gestion du contenu musical généré par l’IA. Les tentatives d’UMG de prendre au lasso le bronco de l’IA surviennent après que le label a demandé à des services de streaming comme Spotify et Apple Music cesseront de laisser l’apprentissage automatique s’entraîner sur leurs services.

Mais les efforts de l’industrie musicale pour lutter contre les canailles utilisant l’IA pour arnaquer les voix des musiciens signés surviennent au milieu d’un raz-de-marée de morceaux bidon. Plus tôt cette année, des morceaux divulgués de Frank Ocean ont été vendus sur Discord pour des milliers de dollars, pour ensuite révéler que ces chansons ont été entièrement fabriquées avec l’intelligence artificielle. Pendant ce temps, en avril, un Collaboration générée par l’IA entre Drake et The Weeknd intitulé « Heart on My Sleeve » est devenu viral avant d’être retiré des plateformes de streaming. Ce mois-cil’auteur de cette chanson, connu uniquement sous le nom de Ghostwriter977, a soumis « Heart on My Sleeve » aux Grammys dans les catégories Meilleure chanson rap et Chanson de l’année. Le PDG de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a initialement déclaré que la chanson serait éligible pour les prix, avant de revenir sur cette position puisque les ressemblances des voix de Drake et The Weeknd n’avaient pas été légalement obtenues ou autorisées par les artistes respectifs.