Le PDG de Warner Bros. Discovery, Zaslav, adopte la télévision linéaire alors qu’il planifie un avenir en streaming

La plus grande décision pour tout PDG de grand média est de savoir dans quelle mesure se pencher sur l’avenir.

Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a choisi les limbes stratégiques.

Contrairement à l’ancien PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, qui était tourné vers l’avenir et centré l’entreprise autour de HBO Max, Zaslav se retire d’un état d’esprit axé sur le streaming pour maintenir les activités de télévision théâtrale et linéaire de son entreprise aussi longtemps que possible.

Zaslav a réitéré jeudi sa position selon laquelle Warner Bros. Discovery n’abordera pas les guerres de streaming comme une course pour gagner le plus d’abonnés. Ses commentaires interviennent alors que Netflix a perdu plus de 60% de sa valeur au cours de l’année écoulée après l’arrêt de la croissance des abonnés pour la première fois en une décennie, obligeant les médias et les divertissements à repenser leurs propres stratégies de streaming.

Warner Bros. Discovery a officiellement annoncé qu’il lancera un produit combiné HBO Max-Discovery + aux États-Unis d’ici la mi-2023 et fixera un objectif de 130 millions d’abonnés mondiaux d’ici 2025. C’est environ 40 millions de clients de plus que de s’abonner à HBO Max et Discovery + aujourd’hui et bien loin des 221 millions d’abonnés qui paient déjà Netflix dans le monde.

Zaslav a tenu à dire qu’il croyait à la fois aux sorties en salles de cinéma et à la longévité de la télévision payante traditionnelle en tant que “générateur de trésorerie et une excellente entreprise pour nous pendant de nombreuses années à venir” lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de son entreprise. Jeudi.

Mais il s’est également engagé à dépenser “beaucoup plus” sur HBO Max et à ajouter la programmation Discovery au service de streaming. Zaslav a également annoncé jeudi que Warner Bros. Discovery développera un service gratuit financé par la publicité à coupler avec le combiné HBO Max/Discovery+.

Kilar a fait des vagues pendant la pandémie en décidant de mettre toute sa liste de films 2021 sur HBO Max en même temps que les films sortent en salles. Bien que cela se soit avéré être un mouvement temporaire, Kilar a ensuite maintenu la décision comme étant simplement le premier à changer.

“L’histoire le regarde déjà assez favorablement”, a déclaré Kilar dans un Entretien d’avril avec date limite. “Ça a marché. Nous étions les premiers à franchir le mur.”

Zaslav jeudi, à l’opposé, a souligné l’importance de la sortie en salles pour les films à gros budget en supprimant “Batgirl” cette semaine, que Kilar avait prévu de lancer directement sur HBO Max. Lancer des films coûteux directement en streaming n’a pas de sens économique, a déclaré Zaslav. “Batgirl” a coûté 90 millions de dollars à faire.

“Notre conclusion est que les films en direct coûteux, en termes de consommation sur la plate-forme, de fréquence à laquelle les gens achètent un service pour eux, de comment ils se nourrissent au fil du temps, n’est pas comparable à ce qui se passe lorsque vous lancez un film dans les salles », a déclaré Zaslav. “Cette idée de films coûteux allant directement au streaming, nous ne pouvons pas lui trouver de valeur économique, et nous effectuons donc un changement stratégique.”

Ce n’est pas la première réinitialisation de Zaslav pendant son mandat.

Kilar a également poussé le lancement de CNN +, un effort de 300 millions de dollars pour donner à CNN une stratégie de streaming numérique. Semblable à “Batgirl”, Zaslav a décidé de tuer le service de streaming avant qu’il n’ait la chance de faire ses preuves.

Zaslav a déclaré jeudi qu’il pensait que la force des informations en direct était la télévision payante traditionnelle plutôt que le streaming. Cela suggère que la programmation en direct de CNN n’ira pas au produit HBO Max/Discovery+ lors de son lancement, ou de sitôt.

“Nous considérons que les informations en direct sont essentielles au service de télévision payante linéaire”, a déclaré Zaslav.

Choisir de pousser HBO Max tout en essayant de ralentir le déclin du box-office et de la télévision payante linéaire est un acte de jonglage. Mais c’est aussi le sort du PDG des médias modernes. Aller trop loin dans le futur cannibalise les entreprises à flux de trésorerie positifs.

Ce n’est peut-être pas stratégiquement propre. Mais c’est la main que Zaslav choisit de jouer.

“Je suis là depuis longtemps”, a déclaré Zaslav, ajoutant qu’il “traînait” avec l’ancien PDG de General Electric, Jack Welch, lorsqu’il dirigeait NBCUniversal, où travaillait Zaslav. “La diffusion était morte dans les années 90, ou c’est ce que les gens disaient. Mais au final, c’est cette portée et la capacité de générer des produits publicitaires qui l’ont maintenu en vie. Nous sommes de grands croyants [in overall reach] et nous pensons que cela va nous aider.”

