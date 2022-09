Walt Disney Co DIS.N a esquissé dimanche les contours d’un plan sur la manière dont le conglomérat de divertissement, de parcs à thème et de produits de consommation utilisera la technologie pour améliorer la narration au cours des 100 prochaines années.

S’exprimant dans les coulisses de la convention biennale des fans D23 Expo de la société avec Reuters, le directeur général Bob Chapek s’est efforcé d’éviter ce qu’il a appelé le «mot M» ou métaverse, bien qu’il ait poussé la société dans cette direction l’année dernière.

Chapek a décrit la vision de Disney pour le métaverse comme «la narration de nouvelle génération». Il souhaite utiliser les données recueillies lors des visites de parcs à thème et des habitudes de diffusion en continu des consommateurs pour offrir des expériences de divertissement personnalisées, notamment dans les studios Marvel et Lucasfilm de la société.

“Disney est absolument un style de vie”, a-t-il déclaré à Reuters dimanche dans une interview à la convention d’Anaheim, en Californie. “La question est de savoir comment notre narration de nouvelle génération tire parti de ce que nous savons d’un invité uniquement dans ce style de vie Disney, puis proposer des expériences uniques.

Les entreprises de divertissement et de technologie se sont précipitées pour obtenir une position dans le métaverse après que le PDG de Meta Platforms Inc META.O, Mark Zuckerberg, a annoncé que l’avenir de son entreprise serait consacré à la création d’un environnement robuste, tridimensionnel et persistant où les avatars numériques des utilisateurs fonctionneraient, traîner et poursuivre leurs passe-temps.

Bien avant l’annonce de Meta, Chapek, qui a supervisé la division des parcs avant de prendre le poste le plus élevé en 2020, a passé des années à préparer comment étendre l’expérience des parcs à thème aux personnes qui ne visiteront jamais l’un des six parcs à thème de l’entreprise dans le monde.

Disney a sérieusement commencé à jeter les bases de l’exploration de nouvelles formes de narration au cours de l’année écoulée, en nommant Mike White, cadre vétéran des médias et de la technologie, pour superviser la nouvelle unité Next Generation Storytelling and Consumer Experiences.

White a été chargé d’assembler la boîte à outils technologique que les cadres créatifs de Disney pourront utiliser.

Il a également réfléchi à des idées pour utiliser la réalité augmentée et d’autres technologies afin d’apporter une nouvelle dimension à la narration. Chapek a cité un premier exemple – un film de réalité augmentée de huit minutes qui a été présenté en première cette semaine sur Disney +.

“Cela pourrait être un véritable catalyseur pour ce qui va se produire là-bas et, vous savez, dans cinq à 10 ans”, a déclaré Chapek.

