Le PDG de Walmart, Doug McMillon, affirme que même les familles les plus riches sont à la recherche d’un sou

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que même les familles les plus riches sont à la recherche d’un sou alors que l’inflation fait grimper le prix des produits d’épicerie.

Dans une interview sur “Squawk on the Street” de CNBC mardi, le chef du plus grand épicier du pays a déclaré que les ventes du deuxième trimestre fiscal avaient augmenté grâce aux nouveaux clients et aux voyages plus fréquents des ménages ayant un revenu annuel de 100 000 dollars ou plus. Le détaillant a annoncé des bénéfices et des attentes de revenus supérieurs aux attentes pour la période de trois mois, après avoir réduit ses perspectives de bénéfices le mois dernier.

“Les gens sont vraiment concentrés sur les prix maintenant, quel que soit leur niveau de revenu”, a déclaré McMillon à Courtney Reagan de CNBC. “Et plus cela durera, plus ce sera le cas.”

L’inflation a grimpé à son rythme le plus rapide depuis des décennies. Les prix que les consommateurs paient pour les biens et services ont augmenté de 8,5 % en juillet par rapport à il y a un an, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix de l’essence ont baissé récemment, mais les prix des épiceries demeurent très élevés.

Les prix des aliments ont augmenté de 10,9 % au cours des 12 derniers mois en juillet. De nombreux articles de tous les jours ont bondi beaucoup plus haut, y compris les prix des œufs qui ont augmenté de 38 % et les prix du café qui ont augmenté de plus de 20 %.

McMillon a déclaré que les prix des aliments avaient commencé à grimper à la fin de l’année dernière et que la société avait remarqué des changements dans les habitudes d’achat des consommateurs, même à des niveaux de revenu plus élevés vers la mi-mars. Alors que les gens se sentaient étirés par les vacances d’été ou économisaient pour la rentrée scolaire, il a déclaré qu’ils avaient commencé à acheter moins de vêtements et d’autres marchandises discrétionnaires – une dynamique qui, selon le discounter, se poursuivra.

De plus, McMillon a ajouté qu’il n’est pas sûr que les prix des denrées alimentaires aient atteint un sommet. Pourtant, il a déclaré que “c’est une période conflictuelle lorsque vous examinez les données”.

Par exemple, le détaillant a dû annuler des commandes et réduire de nombreuses marchandises discrétionnaires, car les gens dépensent davantage pour les produits de première nécessité. D’autre part, il a déclaré que les fournitures de rentrée scolaire se vendent bien, tout comme la flanelle pour hommes à bas prix.