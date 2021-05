Le PDG de Walmart déclare que les clients «  veulent sortir et faire leurs achats  »

Des gens passent devant un magasin Walmart le 23 août 2020 à North Bergen, New Jersey.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré mardi que ses clients «veulent sortir et faire leurs achats». La société s’attend à ce que cette frénésie de dépenses se poursuive, alors que les consommateurs américains réapparaissent dans le monde et dépensent de l’argent qu’ils ont caché pendant la pandémie de coronavirus.

Le trafic des magasins a augmenté en avril – la première augmentation en un an. Lorsque les clients faisaient leurs achats, ils avaient également tendance à acheter plus. Le ticket moyen a augmenté de 9,5% au premier trimestre, même si l’ensemble des transactions a baissé d’environ 3%.

Le directeur financier Brett Biggs a déclaré que les achats avaient commencé à refléter la réouverture de l’économie. Il a déclaré que les articles liés aux soins personnels, aux célébrations et aux voyages ont repris et contribué aux solides résultats de l’entreprise au premier trimestre. Certaines marchandises, telles que le blanchiment des dents et de nouveaux vêtements, sont de retour sur la liste des courses.

«Vous voyez que les clients sortent définitivement et dépensent à nouveau», a-t-il déclaré lors de l’appel aux résultats de l’entreprise. « Les taux de dépense sont bons. Les taux de revenu sont bons. Les taux d’épargne sont en fait encore presque à un niveau record, ce qui laisse penser qu’il y aura une demande refoulée alors que nous arrivons à la moitié arrière de la an. »

Les bénéfices du premier trimestre de Walmart ont dépassé les attentes de Wall Street, car il a gagné des parts de marché dans l’épicerie et a vu les ventes du commerce électronique aux États-Unis augmenter de 37%. Il a également relevé ses perspectives pour le deuxième trimestre et l’exercice, en raison des habitudes de dépenses des consommateurs.

Biggs a déclaré qu’il était difficile de démêler l’impact des contrôles de relance, qui ont contribué aux ventes du premier trimestre. Il a déclaré qu’il était également difficile de prédire la seconde moitié de l’année, car les cas de Covid-19 restent élevés sur certains des marchés de Walmart comme l’Inde.

Cependant, Biggs a déclaré qu’il se sentait plus optimiste pour les mois à venir alors qu’il voyait ce qui se passait dans le pays.

McMillon a déclaré que le détaillant avait commencé à imaginer la rentrée des classes. Il réfléchit également à la façon dont les familles peuvent célébrer des fêtes comme Halloween, Thanksgiving et Noël – des traditions et des rassemblements qui ont été largement perturbés par la pandémie il y a un an.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par le potentiel de cela », a-t-il déclaré.