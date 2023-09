Le PDG de Walgreens, Roz Brewer, démissionne

Alliance des bottes Walgreens a déclaré vendredi que Roz Brewer avait démissionné de son poste de directeur général de l’entreprise.

Elle a également quitté le conseil d’administration de l’entreprise, à compter de jeudi. La décision était mutuelle, selon un communiqué de presse.

Brewer et Walgreens étaient dans une période difficile avant l’annonce de vendredi. Les actions de Walgreens ont chuté de plus de 32 % cette année à la clôture de jeudi, la société étant confrontée à une baisse de la demande de tests et de vaccins Covid. En juin, la société a publié des résultats financiers pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street pour la première fois depuis juillet 2020. Elle a également réduit ses prévisions de bénéfices pour l’année.

Walgreens a déclaré qu’il recherchait un nouveau PDG. Entre-temps, Ginger Graham, la directrice indépendante principale, assurera l’intérim.

Vétéran de Walmart et de Starbucks, Brewer dirigeait Walgreens depuis mars 2021. Au cours de son bref mandat, qui comprenait une période importante de la pandémie de Covid, l’entreprise avait poursuivi une transition qui positionnerait Walgreens davantage comme une entreprise de soins de santé que comme une chaîne de pharmacies. .

« Je suis convaincu que WBA est en passe de devenir une entreprise de soins de santé de premier plan centrée sur le consommateur, au service de milliers de communautés à travers le pays, en particulier celles qui ont le plus besoin d’accéder aux soins de santé », a déclaré Brewer dans l’annonce de vendredi.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.