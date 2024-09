Le PDG de Waffle House, Walt Ehmer, décède à l’âge de 58 ans : « Un leader dévoué »

Le président et directeur général de Waffle House, Walt Ehmer, est décédé à l’âge de 58 ans, a annoncé dimanche la Fondation de la police d’Atlanta.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Walt Ehmer, président et directeur général de Waffle House et membre bien-aimé du conseil d’administration de la Fondation de la police d’Atlanta », a publié la fondation sur Facebook le 8 septembre.

« Walt était un leader dévoué, un défenseur infatigable de la sécurité publique et un partisan indéfectible de notre mission de construire une Atlanta plus sûre et plus forte. Sa passion pour le service communautaire et son engagement indéfectible à améliorer la vie des autres laisseront un impact durable sur tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses amis et ses collègues pendant cette période difficile. Il nous manquera beaucoup. »

Ehmer, qui était membre du conseil d’administration de la fondation de la police, a rejoint Waffle House pour la première fois en 1992 avant de devenir président en 2006 et PDG en 2012, selon son alma mater, Université Georgia Tech.

Le conseil d’administration de Waffle House a publié une déclaration le 8 septembre indiquant qu’Ehmer était décédé après une « longue maladie ».

« Il manquera énormément à toute sa famille Waffle House », peut-on lire dans le communiqué obtenu par TODAY.com. « Nous partagerons plus de détails dans les prochains jours, notamment les moments forts de la carrière de Walt, qui a duré plus de 30 ans, chez Waffle House. Pour l’instant, nous savons que vous vous joignez tous à nous pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille de Walt. Veuillez les garder dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile. »

L’Association des anciens élèves de Georgia Tech a également partagé une souvenir d’Ehmerdécédé le 6 septembre, selon l’association.

« Walt Ehmer restera dans les mémoires pour toute une vie de service, à la fois au cours de sa carrière chez Waffle House et envers la communauté dans son ensemble », a écrit l’organisation.

« Ehmer était admiré pour son style de leadership pragmatique et unique de Waffle House et pour son engagement envers la communauté », poursuit le communiqué. « Plutôt que de diriger depuis un bureau, il préférait visiter les restaurants Waffle House – saluer les clients et les associés avec une poignée de main et un sourire – pour se rendre compte par lui-même des problèmes qui se posaient sur le terrain. »

Le maire d’Atlanta, André Dickens a publié une déclaration en deuil de la perte d’Ehmer.

« Je suis attristé d’apprendre le décès de Walt Ehmer, PDG de Waffle House et fier ancien élève de Georgia Tech », a déclaré Dickens. « Son leadership, son dévouement et sa chaleur ont touché la vie de nombreuses personnes, tant au sein de la famille Waffle House qu’au-delà. Il laisse derrière lui un héritage remarquable. »

Ehmer a également siégé aux conseils d’administration d’Aaron’s, de la Children’s Healthcare of Atlanta Foundation et de la Metro Atlanta Chamber of Commerce, selon Georgia Tech.

Il laisse dans le deuil son épouse, Kara, et ses enfants Gregory, Anna et Lesley, tous diplômés de Georgia Tech, selon l’association des anciens.

Les restaurants Waffle House sont réputés pour être ouverts 24 heures sur 24 et ne ferment généralement que pendant événements météorologiques catastrophiquesLa gravité d’un ouragan ou d’une tempête qui approche dans le Sud est souvent déterminée de manière informelle par la fermeture ou non des établissements Waffle House pour des raisons de sécurité.

Ehmer a parlé du service 24 heures sur 24 de la chaîne plus tôt cette année alors que recevoir un prix de l’association des anciens élèves de Georgia Tech.

« Je suis le produit de notre culture chez Waffle House et c’est de diriger depuis l’avant », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com