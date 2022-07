Le PDG de VW, Herbert Diess, est brusquement remplacé par le directeur de Porsche, Oliver Blume

Que ce passe-t-il Volkswagen AG remplace brusquement le PDG Herbert Diess par l’actuel directeur de Porsche, Oliver Blume. Pourquoi est-ce important Post-Dieselgate VW a fait une grande et largement réussie poussée dans l’électrification sous la direction de Diess. Et après Nous nous attendons à ce que VW et Porsche continuent à pousser l’électrification sous Blume.

Herbert Diess quitte son poste de directeur de l’exploitation et le PDG de Porsche, Oliver Blume, prend sa place, selon les informations de Bloomberg.

Diess a été engagé comme PDG en 2019 alors que la marque était sous le choc des milliards de dollars d’amendes et une perte de confiance des clients due à la Scandale du Dieselgate. À l’époque, il était connu pour ses stratégies de réduction des coûts, qui l’ont depuis amené à de fréquents conflits avec les syndicats au fil des ans. Aujourd’hui, on lui attribue souvent la direction de la poussée rapide de VW vers l’électrification, le lancement l’identifiant 3 et ID 4 lorsqu’il était à la tête du deuxième plus grand constructeur automobile au monde. Même Elon Musk a fait l’éloge de l’homme dont le but était de rattraper Tesla.

Vendredi, le conseil de surveillance de VW a voté pour retirer Diess de son poste avec des sources citant des différences sur le style de communication du PDG, des affrontements fréquents avec des groupes de travail et des faux pas stratégiques.

Oliver Blume prend la tête de VW. Blume est PDG de Porsche depuis 2015, en remplacement de Mathias Muller… qui a ensuite pris la tête de VW avant d’être remplacé par Diess quelques années plus tard. Sous Blume, Porsche a vu sa propre poussée d’électrification. La marque a établi un record mondial de ventes l’année dernière grâce à une montée en puissance de la production de Taycan. La berline sport électrique se vendrait à 41 296 unités dans le monde en 2021, plus vendu que l’emblématique voiture de sport 911 de la marque.

Selon un accord mutuel entre Diess et le conseil d’administration de VW, le changement de garde aura lieu le 1er septembre 2022, Diess démissionnant volontairement et Blume prenant les commandes. Blume conservera un poste simultané à la tête de Porsche.