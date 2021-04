Le PDG d’une entreprise de télémédecine a été rapidement identifié et critiqué après qu’une vidéo virale semble le montrer en train d’accoster un lycéen pour avoir choisi de porter une robe à son bal – ce qui a finalement coûté son travail à l’homme.

Le PDG de VisuWell, Sam Johnson, s’est retrouvé à la mode sur les réseaux sociaux lundi après que la vidéo ait incité de nombreux militants à l’accuser d’homophobie et de harcèlement.

Dans les images, filmées au Tennessee et initialement publiées sur TikTok, le lycéen Daniel Stevens dit à Johnson, qui n’est pas nommé dans la vidéo, qu’il « Choisi » ce qu’il voulait porter et Johnson peut « F ** k off. » Stevens porte une robe rouge.

Johnson suit alors Stevens et lui dit qu’il ressemble à « un idiot. » À un moment donné, il semble essayer de repousser la caméra qui l’enregistre, mais rate. Vers la fin de l’échange, les gens peuvent être entendus plaider avec Johnson à « arrêter. »

«C’est une soirée spéciale» dit-on à Johnson.

Stevens dit alors qu’il est « magnifique, » à quoi Johnson répond, « es-tu? »

Le nom de Johnson, la ville dans laquelle il réside et son travail ont été rapidement identifiés et diffusés sur les réseaux sociaux alors que les critiques ont critiqué le jeune homme de 46 ans pour son comportement.

«S’il s’agit de Sam Johnson à Nashville, Tennessee, le PDG de @VisuWell, stratège de la croissance des technologies de la santé, marié à Jill Johnson où ils peuvent résider à Franklin, Tennessee, il semble qu’il meurt d’envie d’être célèbre en ligne,» la comédienne libérale Kathy Griffin a tweeté.

Sans preuve, on nous dit que les femmes trans sont en quelque sorte une menace pour la sécurité publique. Pendant ce temps, des hommes cis comme Sam Johnson, PDG de @VisuWell, harcèlent les enfants LBGTQ en public. https://t.co/havw9QN1Ys – Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) 26 avril 2021

La page « Meet the CEO » de Johnson sur le site Web de VisuWell a été tirée au milieu de la controverse, et ses comptes Twitter et Facebook personnels ont été supprimés.

Plus tard lundi, la société a annoncé que Johnson avait été évincé du poste de PDG suite à une décision de son conseil d’administration, en disant ses actions «Contredit les normes élevées que nous nous sommes fixées pour promouvoir la santé de ceux qui utilisent notre plateforme.»

«Après avoir enquêté sur l’affaire et parlé aux personnes impliquées, le conseil d’administration de VisuWell a choisi de licencier M. Johnson de son poste de PDG, avec effet immédiat,» La firme a déclaré dans un tweet, ajoutant que son président et chef de l’exploitation, Gerry Andrady, prendrait le relais entre-temps.

Nous condamnons sans équivoque le comportement de Sam Johnson dans une vidéo récente largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Post 2/4: Après avoir enquêté sur l’affaire et parlé aux personnes impliquées, le conseil d’administration de VisuWell a choisi de licencier M. Johnson de son poste de PDG, avec effet immédiat. Gerry Andrady, notre président et chef de l’exploitation, dirigera l’entreprise à travers cette période importante. – Visuwell (@VisuWell) 26 avril 2021

Avant son licenciement, Johnson a insisté pour sa propre défense sur le fait que son problème n’était pas avec la robe de Stevens, mais plutôt le comportement des adolescents dans un lieu public.

Johnson a déclaré à Newsweek qu’il mangeait avec sa famille et a confronté les spectateurs du bal à propos de maudire bruyamment avec les enfants.

«Nous venions de nous asseoir pour dîner dans ce restaurant que nous fréquentons, et je rentrais des toilettes quand on m’a présenté leurs jurons,» il a dit. «Faire de la robe était leur idée et ils ont supprimé la majeure partie de l’échange. Je n’ai aucune mauvaise volonté à l’égard de qui que ce soit ou de ses choix personnels, tant que cela ne me fait pas de mal ni à ma famille. »

La vidéo de l’altercation a été filmée par le petit ami de Stevens, Jacob Geittman, dont le récit de l’histoire diffère grandement de celui de Johnson.

Geittman affirme que Johnson s’est approché de lui et de Stevens et a immédiatement posé des questions sur la robe.

«Cet homme arrive et il est à environ un pouce de mon petit ami et il dit: ‘Que portez-vous?’ Et il a dit: « Une robe, pourquoi? » Et il a dit: ‘Pourquoi portez-vous ça? Tu ne devrais pas porter ça, ‘» il a dit. Il a également affirmé que Johnson avait été retiré du bâtiment par le personnel de l’hôtel, mais Johnson le nie et dit qu’il est parti de sa propre volonté.





Geittman affirme également qu’on leur a dit que la police était appelée sur le «Manifestement ivre» Johnson, bien que l’on ne sache pas si la police a jamais été appelée.

Certains critiques se sont également plongés dans l’histoire de Johnson sur Twitter, à la recherche de plus de controverse. Bien qu’il ait supprimé le compte, des captures d’écran ont été prises et publiées. Dans les tweets, Johnson critique « Masque-théâtre. » Le sien bio avait aussi les pronoms préférés «Toi / toi / le tien» avec un emoji de visage riant.

Le Tennessee Holler, un site d’information local de gauche, s’est également manifesté pour accuser Johnson de «Homophobe» les commente sur les réseaux sociaux.

