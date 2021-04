LE PDG d’une entreprise de télémédecine a été licencié après avoir été pris dans une vidéo virale ridiculisant un adolescent qui portait une robe à son bal et lui disant qu’il ressemblait à un « idiot ».

Le cadre de VisuWell, Sam Johnson, 46 ans, a été filmé en train de se disputer avec l’étudiant Dalton Stevens, 18 ans, alors que l’adolescent prenait des photos avec des amis dans un hôtel de Franklin, dans le Tennessee, avant son bal des finissants samedi.

Le PDG a été limogé lundi après que les images de la confrontation soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié hier soir, VisuWell a déclaré qu’il avait une politique de tolérance zéro pour l’intolérance et en conséquence a choisi de « licencier M. Johnson de son poste de PDG, avec effet immédiat ».

Johnson a nié avoir harcelé Stevens et a déclaré que leur confrontation n’était pas « quelque chose de personnel ou impliquant une robe ».

La séquence commence avec Stevens disant à Johnson: « J’ai choisi ce que je veux porter pour que tu puisses baiser » dans une cour de l’hôtel Harpeth.

Johnson répond avec un sourire narquois, « Est-ce vrai? ».

Stevens s’éloigne alors du PDG, qui le suit, avant de dire à l’adolescent: «Tu as l’air d’un idiot».

Un Stevens choqué crie à Johnson, lui disant de « f ** k off » et « get the f ** k away from me. »

Le petit ami de Stevens, Jacob Geittmann, filme l’échange, qui dit à Johnson qu’il « ressemble à un crétin ».

Environ 30 secondes après le début du clip d’une minute, Johnson tente de faire sortir le téléphone de la main de Geittmann et frappe par inadvertance Stevens dans le dos.

« Non monsieur, » dit Geittmann à Johnson. « Je peux vous enregistrer tout ce que je veux. »

Les spectateurs tentent d’intervenir, suppliant Johnson d’arrêter, en disant: « C’est juste un bal de promo. Ce sont des enfants, c’est un groupe d’enfants. Allez, mec. »

Mais Johnson ignore les appels et continue de sourire narquois aux adolescents et de se tenir à proximité d’eux.

Stevens dit alors à Johnson: « Je suis désolé, je suis magnifique », auquel il répond: « Et toi? »

Geittmann affirme que la confrontation a été déclenchée lorsque Johnson a commencé à harceler Stevens avec des «plaisanteries homophobes» alors qu’ils étaient sur le point de quitter l’hôtel.

Il aurait dit à Stevens, « vous avez des cheveux sur la poitrine, vous ne devriez pas porter de robe. »

Johnson aurait également dit à l’adolescent qu’il avait l’air «dégoûtant» et «ridicule».

Stevens a déclaré qu’il avait choisi de porter une robe pour le bal de fin d’année pour «prouver que les vêtements sont sans sexe» et que cela «n’a aucun sens».

« Et j’ai expliqué cela à [Johnson], et il a continué à m’appeler des noms et à me suivre « , a déclaré Stevens à NBC.

Geittmann a déclaré que Johnson, qu’il a décrit comme étant visiblement en état d’ébriété, a déclaré que le personnel de l’hôtel l’avait finalement retiré des lieux et avait appelé la police.

Geittmann a d’abord partagé des images de l’incident sur TikTok, mais il a également gagné du terrain sur Twitter, suscitant des réponses de la part de l’humoriste Kathy Griffin.

Johnson a nié avoir harcelé Stevens dans une déclaration à Newsweek, qualifiant ces affirmations de «entièrement fausses».

Il a également contesté comment la confrontation avait commencé, insistant sur le fait que «ce n’était rien de personnel ou d’impliquer une robe», plutôt «à propos du comportement désagréable et bruyant de ce groupe d’adolescents».

Johnson a dit qu’il avait approché les adolescents pour leur demander « d’atténuer les vulgarités autour des familles et des enfants qui étaient présents ».

« Nous venions de nous asseoir pour dîner dans ce restaurant que nous fréquentons, et je revenais des toilettes quand on m’a présenté leurs insultes bruyantes », a-t-il déclaré au point de vente.

« Faire de la robe était leur idée et ils ont supprimé la majeure partie de l’échange. »

« Je n’ai aucune mauvaise volonté envers qui que ce soit ou ses choix personnels, tant que cela ne nuit ni à moi ni à ma famille », a-t-il ajouté.

Johnson a également nié avoir été expulsé de l’hôtel, insistant sur le fait que lui et sa famille étaient partis de leur plein gré.

Dans un tweet lundi soir, VisuWell a confirmé avoir été alerté de la vidéo et condamné les actions de Johnson pour avoir contredit « les normes élevées que nous nous sommes fixées ».

« Nous condamnons sans équivoque le comportement présenté par Sam Johnson dans une vidéo récente largement diffusée sur les réseaux sociaux », a écrit la société.

« Après avoir enquêté sur l’affaire et parlé aux personnes impliquées, le conseil d’administration de VisuWell a choisi de démettre M. Johnson de son poste de PDG, avec effet immédiat. »

La police de Franklin a également confirmé qu’elle avait réagi sur les lieux après que le personnel de l’hôtel eut appelé au sujet d’une personne indésirable sur les lieux.

Le personnel a déclaré aux flics que l’homme était impliqué dans une confrontation avec des adolescents dans leur cour et qu’ils voulaient que l’homme, assis au bar de l’hôtel, parte, a déclaré le lieutenant de police Charles Warner.

« Il a nié toute implication dans une confrontation », a déclaré Warner à NBC. « Les agents ont informé l’homme qu’il aurait besoin de fermer son billet et de quitter les lieux, comme demandé par la direction de l’hôtel. »

Dia Morgan, la mère de Stevens, qui n’était pas présente à la rencontre, dit que l’incident a laissé son fils «bouleversé».

«Si vous laissez des gens comme ce gars continuer à faire ça, alors c’est comme ça que vous battez le moral des gens», a-t-elle déclaré à NBC.

« Je veux dire, je suis incroyablement fier de mon fils. »