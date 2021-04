FRANKLIN, Tennessee – Un homme du Tennessee a été licencié de son poste de PDG d’une société de télésanté après une altercation avec un adolescent qui portait une robe pour le bal.

Une vidéo TikTok qui est devenue virale au cours du week-end capture Sam Johnson à la suite de l’adolescent Dalton Stevens à l’extérieur de l’hôtel Harpeth au centre-ville de Franklin, dans le Tennessee, où Johnson a qualifié Stevens d’idiot pour avoir porté la robe au bal de fin d’année au Franklin High School.

Johnson était le PDG de VisuWell, une société de plate-forme de télésanté, jusqu’à ce que la vidéo devienne virale. La société a publié sur Twitter lundi soir que Johnson avait été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d’administration.

« La culture de VisuWell met l’accent sur le respect, la gentillesse et la compassion, en particulier pour les personnes issues de communautés traditionnellement marginalisées, et nous maintenons une politique de tolérance zéro pour l’intolérance de toute nature », VisuWell a déclaré sur Twitter. « Les actions de M. Johnson contredisaient les normes élevées que nous nous étions fixées pour promouvoir la santé de ceux qui utilisent notre plateforme. »

Visuwell a fait une deuxième déclaration sur Twitter mardi, déclarant que Johnson n’était plus employé par la société à quelque titre que ce soit.

« Il n’a plus de poste au conseil d’administration ni de rôle consultatif informel. Son comportement n’était pas représentatif de nos valeurs, qui incluent le respect et la compassion pour tous », indique le communiqué.

L’incident, qui s’est produit samedi soir, a été capturé par Jacob Geittmann, le petit ami de Stevens, qui l’a posté sur TikTok où il est devenu viral et a attiré l’attention des organes d’information nationaux.

La vidéo montre Johnson debout près de Geittmann et Stevens sans porter de masque et lorgnant Stevens pour avoir porté une robe de bal rouge. Stevens a crié à l’homme de « (juron) hors » et de les laisser tranquilles.

« Je suis désolé, je suis magnifique », a déclaré Stevens à Johnson.

« Es-tu? » Johnson a demandé avec un sourire.

La vidéo capture l’audio d’une femme, que Geittmann a identifiée comme la mère d’un autre participant au bal, s’approche de Johnson et le supplie de s’arrêter pour que le couple puisse profiter de leur soirée de bal.

« Je ne l’ai pas laissé gâcher ma nuit », a déclaré Stevens au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY. « Je suis quand même entré dans cette école en sachant que je portais une robe à talons de 15 cm et que je servais tous les looks. Et quiconque veut regarder peut regarder. Un mec peut avoir l’air aussi sexy dans une robe qu’une fille le peut.

La police de Franklin concernée par l’incident, prête à enquêter

Dans une vidéo TikTok de suivi, Geittmann a expliqué ce qui s’était passé avant le tournage.

Stevens a choisi de porter la robe pour briser la stigmatisation des hommes portant des robes. Geittmann a déclaré que son petit ami était magnifique dans la superbe robe rouge et qu’ils n’avaient rencontré aucun problème jusqu’à ce qu’ils entrent dans l’hôtel où ils sont tombés sur Johnson.

Johnson a dit à Stevens qu’il ne devrait pas porter de robe et a commencé à l’insulter, le qualifiant de dégoûtant pour sa tenue de bal, a déclaré Geittmann, ce qui a conduit Geittmann à commencer à enregistrer le reste de la rencontre.

Geittmann a déclaré que lorsqu’il a sorti son téléphone pour enregistrer, Johnson lui a fait claquer le téléphone de la main et l’a jeté au sol. Bien que cela n’ait pas été filmé, une deuxième tentative de Johnson pour faire tomber le téléphone de Geittmann est. Il a raté et a plutôt frappé Stevens.

Lorsque le personnel de l’hôtel a approché Johnson après l’incident, Geittmann a déclaré que Johnson avait nié tout acte répréhensible et déclaré qu’il n’avait pas harcelé ni frappé l’adolescent.

Le porte-parole de la police de Franklin, le lieutenant Charles Warner, a confirmé au réseau USA TODAY que les agents avaient répondu à l’incident.

Les agents ont répondu à l’hôtel après avoir reçu un appel de la direction au sujet d’une personne indésirable. La direction a déclaré à la police qu’un homme était impliqué dans une confrontation dans la cour avec des adolescents, mais qu’ils étaient déjà partis.

Lorsque les agents sont arrivés, Warner a déclaré qu’ils avaient découvert l’homme assis au bar et lui avaient dit qu’il devait quitter l’hôtel. Il a nié l’altercation à la police.

Le département a reçu la vidéo de l’altercation et s’en inquiète, a déclaré Warner. Il n’y a aucune trace de quelqu’un d’autre que la direction de l’hôtel appelant pour signaler l’incident, mais Warner a déclaré que si Geittmann ou Stevens voulaient poursuivre l’affaire, le département enquêterait.

« Je ne sais pas jusqu’où je veux vraiment aller ou si cela doit aller plus loin », a déclaré Stevens.

Les écoles du comté de Williamson, le district dans lequel se trouve Franklin High School, a depuis commenté l’incident.

« Cet incident ne s’est pas produit lors d’un événement scolaire ou sur la propriété de l’école. Cependant, les écoles du comté de Williamson continuent d’encourager nos élèves, le personnel et les membres de la communauté à se traiter les uns les autres avec dignité et respect à tout moment », a déclaré un porte-parole de la WCS dans un e-mail. au réseau USA TODAY.

Suivez Brinley Hineman sur Twitter @brinleyhineman.