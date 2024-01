Le PDG de Vistex, Sanjay Shah, décède après une chute d’étape lors d’un événement en Inde

Sanjay Shah, 55 ans, PDG de Vistex, une entreprise technologique de la banlieue de Chicago, est décédé dans une chute choquante devant des centaines de participants lors de la célébration du 25e anniversaire de l’entreprise jeudi dans un studio de cinéma en Inde.

Une vidéo de l’accident bizarre montre Shah et Raju Datla, le président de l’entreprise, descendus dans une fausse montgolfière crachant des étincelles décoratives lorsqu’un câble retenant le panier a cédé et que les deux hommes ont plongé d’environ 20 pieds jusqu’à la scène en contrebas. Shah est décédé des suites de ses blessures tandis que Datla reste dans un état critique, selon plusieurs sources d’information indiennes.

Un porte-parole de Vistex n’a pas répondu à une demande de commentaire lundi.

Immigré indien arrivé aux États-Unis en 1988 pour obtenir son MBA à l’Université Lehigh de Pennsylvanie, Shah a déménagé à Chicago en 1993 pour travailler pour la société de logiciels SAP. En 1999, Shah a fondé Vistex, basé à Hoffman Estates, qui fournit des logiciels commerciaux à des entreprises telles que Whirlpool, GM, Barilla et Bayer. Vistex compte plus de 2 000 employés et 20 bureaux dans le monde, dont un à Hyderabad, en Inde, où l’accident s’est produit.

La célébration du 25e anniversaire de Vistex a eu lieu à Ramoji Film City à Hyderabad, un vaste studio de cinéma et une « destination touristique thématique » qui accueille également des événements d’entreprise. Le lieu n’a pas renvoyé de demande de commentaires lundi.

Alors que Shah bâtissait une entreprise technologique florissante, il était peut-être mieux connu à Chicago comme l’ancien propriétaire du penthouse de la Trump Tower, autrefois l’appartement le plus cher de la ville.

Shah a acheté le penthouse à étage complet de 14 260 pieds carrés, qui comprend cinq chambres et une vue à 360 degrés sur la ville, pour 17 millions de dollars en 2014, alors un record pour l’immobilier résidentiel à Chicago. En 2019, Shah a déclaré à la Tribune qu’il avait fallu près de deux ans pour négocier l’accord de penthouse avec la Trump Organization – principalement avec Eric Trump – et que l’accord incluait la signature de Donald Trump, qui n’a parlé à Shah qu’après sa clôture.

“Lorsque j’ai fait cet investissement, je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver”, a déclaré Shah à la Tribune à propos de l’accession au pouvoir politique du vendeur.

Résident de South Barrington, Shah n’a jamais emménagé ni terminé l’espace du penthouse, mais l’a utilisé occasionnellement pour des événements sociaux, y compris la fête de son 50e anniversaire.

Il a mis en vente le penthouse de la Trump Tower en septembre 2021 au prix demandé de 30 millions de dollars. Il a été vendu en mars 2022 pour 20 millions de dollars, générant un modeste bénéfice pour l’espace après huit ans de propriété.

Le fondateur et PDG de Vistex, Sanjay Shah, le 8 décembre 2014, dans le penthouse de plein étage au sommet du Trump International Hotel & Tower qu’il a acheté. (Michael Tercha/Chicago Tribune)

Philanthrope, Shah a lancé la Fondation Vistex en 2012, qui soutient un certain nombre de causes, notamment le développement d’un hôpital dans l’Inde rurale. En 2016, Shah a fondé le Vistex Institute for Executive Learning and Research, un programme de formation continue à son alma mater, l’Université de Lehigh.

Shah, qui a lancé Vistex dans une société internationale dont le chiffre d’affaires annuel est passé de zéro à 250 millions de dollars à son 20e anniversaire, a évité les investissements extérieurs jusqu’en 2019, lorsque la société de capital-investissement de la Silicon Valley Accel-KKR a fourni 65 millions de dollars pour poursuivre ses projets d’expansion.

En réfléchissant à son succès, Shah avait déclaré à l’époque qu’il espérait inspirer d’autres entrepreneurs technologiques et immigrants de Chicago qui suivraient ses traces.

« Je suis né en Inde et je vis le rêve américain », a déclaré Shah à la Tribune.

