Le PDG de VistaJet défend les finances de l’entreprise dans un contexte de liquidités et de problèmes d’endettement

Le PDG de VistaJet, Thomas Flohr, a défendu la situation financière de son entreprise à la suite d’informations selon lesquelles la société d’avions privés à croissance rapide est confrontée à des problèmes de liquidités et d’endettement. S’adressant à Dan Murphy de CNBC, l’entrepreneur suisse devenu perturbateur de l’aviation a nié que les niveaux d’endettement élevés de VistaJet effrayaient les investisseurs. « Écoutez, rien de tout cela n’est nouveau. Tous les documents et données étaient toujours à la disposition de nos détenteurs d’actions et de dettes », a déclaré Flohr. VistaJet propose un service d’affrètement qui, selon lui, élimine les dépenses et le fardeau liés à la possession d’un jet privé, en utilisant à la place un modèle d’abonnement qui facture par heure de vol et propose des voyages privés vers et depuis les aéroports du monde entier en aussi peu que 24 heures à l’avance. UN rapport publié cette semaine par le Financial Times a déclaré que les pertes nettes de VistaJet ont totalisé 436 millions de dollars au cours des quatre dernières années et que sa dette « a plus que doublé l’an dernier pour atteindre 4,4 milliards de dollars » alors que la flotte de la société est passée à 360 jets, une expansion de 50% après ses acquisitions des sociétés de charter Air Hamburg et US basé sur JetEdge. Le FT a cité les divulgations des entreprises aux investisseurs et aux détenteurs d’obligations. Le cabinet d’audit EY avertit dans un rapport sur les comptes 2022 de l’entreprise qu' »il existe une incertitude significative qui pourrait jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre ses activités », indique l’article. Flohr a nié que ces points signifiaient un risque pour la société, dont le siège est à Malte et dessert 1 900 aéroports dans 96% des pays du monde, selon son site Internet. Il a souligné que VistaJet est rentable sur la base de l’EBITDA, qui est l’objectif principal de l’entreprise. « En tant qu’entreprise, à la fois actionnaires et obligataires, [are] concentré uniquement sur l’EBITDA, la création de trésorerie de l’entreprise », a déclaré Flohr. « L’EBITDA ajusté était supérieur à 800 millions de dollars en 2022. Nous ne nous sommes jamais concentrés en dessous de la ligne d’EBITDA. »

L’EBITDA est synonyme de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et est un moyen de mesurer le revenu d’une entreprise avant une multitude de déductions. Si les investisseurs d’une entreprise voient un bon taux de croissance de son EBITDA, ils peuvent utiliser cet indicateur pour évaluer la croissance future et le potentiel de retour sur investissement. L’EBITDA n’est pas une indication réelle des flux de trésorerie, car le chiffre final après intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est généralement sensiblement différent. Les dirigeants de Berkshire Hathaway, Warren Buffett et Charlie Munger, se moquent de la métrique comptable. Flohr a également expliqué le calendrier d’amortissement de son entreprise, qui correspond au moment où le coût d’achat d’un actif – comme un avion à réaction – est progressivement amorti au cours de sa durée de vie. « La société a une politique d’amortissement très conservatrice, où sur 13 ans, nous amortissons nos avions à zéro. C’est en tant qu’entreprise privée que nous faisons le choix de cette politique conservatrice en place, mais nous pourrions la changer à l’avenir. » Treize ans est un délai d’utilisation relativement plus court par rapport à la moyenne de l’industrie, qui se situe entre 15 et 25 ans. « Si nous nous contentions d’évaluer notre avion au prix du marché, l’entreprise serait très rentable », a ajouté le PDG, faisant référence à une stratégie comptable qui fournit la valeur marchande actuelle des actifs de l’entreprise. L’évaluation au prix du marché calculerait les valeurs des jets en comparant leur coût à leur valeur dans les conditions actuelles du marché, plutôt qu’une fois qu’ils se déprécient complètement.

Un avion de la flotte de VistaJet. Avec l’aimable autorisation de VistaJet

Flohr a déclaré qu’il pourrait envisager d’utiliser la comptabilité au prix du marché cette année plutôt que ce qu’il décrit comme une politique d’amortissement « très, très prudente de 13 ans à zéro », ce qui, selon lui, signifierait alors que l’entreprise réalise des bénéfices. Il a souligné que la société a une voie de croissance claire de l’EBITDA. « À l’avenir, cette infrastructure nous permettra vraiment de faire passer l’EBITDA d’environ 800 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars d’EBITDA », a-t-il déclaré. Le rapport du FT note également que VistaJet avait 831 millions de dollars de vols prépayés dans ses livres à la fin de 2022, mais qu’il ne restait que 134 millions de dollars en espèces réelles. Flohr a souligné que cela ne justifiait pas de s’inquiéter, expliquant que la société n’avait besoin que d’environ 22% des paiements initiaux des clients pour piloter les jets qu’ils réservaient. « Ce n’est pas du tout un problème. C’est un instantané du 31 décembre. Pensez au moment où les clients nous versent de l’argent à l’avance – nous n’avons besoin que d’environ 20 à 22% de ce nombre pour servir nos clients pour les dépenses d’exploitation directes de ces vols » il a dit. Il a souligné que ces dépôts ne sont pas remboursables et ne sont pas de l’argent que les clients peuvent retirer. « Nous avons un modèle commercial d’abonnement. La clé de ce numéro est de servir ces heures. Il nous en coûte environ 22 % de ces numéros pour les faire voler. »