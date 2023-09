Pour Hans Vestberg, PDG de Verizon, l’introspection est une affaire sérieuse.

L’homme de 58 ans commence chaque journée par une auto-évaluation et grâce à cela, il est un meilleur patron, a-t-il déclaré mardi lors du Fast Company Innovation Festival 2023. Vestberg a commencé cette routine en 2009 après être devenu PDG de l’entreprise de télécommunications suédoise. Ericsson, et il le fait « tous les jours » depuis, a-t-il déclaré.

Chaque matin, Vestberg classe son humeur « de 1 à 10 », a-t-il déclaré, l’aidant ainsi à se mettre « dans la bonne humeur et dans la bonne énergie » pour faire son travail. Les chiffres évaluent s’il est capable de se présenter au bureau sous le meilleur jour de lui-même :

1-2 : Il devrait « rester dans son bureau » et travailler seul, car il n’est pas dans un bon espace libre pour collaborer avec les autres, a-t-il déclaré.

3-7 : Il est « énergisé » et capable de travailler à un niveau élevé, a-t-il déclaré, ajoutant que cette fourchette correspond « généralement au moment où je suis le meilleur ».

8-10 : Vestberg a « tellement d’énergie que les gens en ont assez de moi », a-t-il plaisanté. Il essaie de revenir à la fourchette 3-7 et de prioriser son travail, a-t-il déclaré.

Cette routine « fait ressortir la force de mon leadership », a déclaré Vestberg.

Il n’est pas seul. Jerry Colonna, un coach exécutif parfois connu sous le nom de « chuchoteur du PDG », a une routine similaire appelée « enquête de soi radicale » qui, selon lui, l’aide à prendre de meilleures décisions.

« Passez quelques minutes chaque jour, mais pas toute la journée, à poser des questions telles que : comment je me sens vraiment ? Qu’est-ce que je veux apporter ? [to a situation] » Colonna a déclaré à CNBC Make It en mars. « Une enquête de soi radicale est un moyen de comprendre sans vergogne, sans honte et sans chercher à se culpabiliser, qui vous êtes. [and] pourquoi vous faites les choses que vous faites – pour que vous fassiez ensuite les choses par choix, et non pour des raisons inconscientes. »

Des stratégies comme celles-ci peuvent sembler contre nature au premier abord, a déclaré Colonna : « Nous sommes socialisés pour ne pas regarder à l’intérieur » parce que cela peut paraître « narcissique ou complaisant ». Mais tant que vous ne restez pas « coincé » à insister sur certains traits de caractère, vous pouvez utiliser cette pratique pour développer une conscience de soi importante.

Il s’agit d’une compétence cruciale pour les professionnels de tous niveaux : selon une étude de 2018, la conscience de soi peut vous aider à vous présenter avec plus de confiance et de créativité. revue de Harvard business rapport. Cela peut vous aider à prendre de meilleures décisions, à renforcer vos relations et à vous protéger du stress au travail ou de l’épuisement professionnel.

« Vous pouvez avoir toutes les compétences techniques et le charisme du monde », a déclaré Juliette Han, neuroscientifique formée à Harvard, à Make It en juin. « Mais si vous êtes complètement inconscient de vous-même, de la façon dont vous vous présentez et interagissez dans le monde, il est beaucoup plus difficile de nouer des relations solides, d’interagir avec votre patron et vos collègues et d’approfondir les amitiés dont vous avez besoin pour vraiment réussir. »

